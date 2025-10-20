Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rafael Fonseca, centenario de honor: el Ayuntamiento de Córdoba le rinde homenaje

Nacido en 1925 en Cabra, estudió Bellas Artes, emigró a Argentina, regresó para tener aquí cinco hijos y se dedicó a la pintura hasta los 88 años

Rafael Fonseca recibe el homenaje del Ayuntamiento de Córdoba tras cumplir 100 años.

/ CÓRDOBA

Córdoba

La delegación de Mayores del Ayuntamiento de Córdoba ha rendido este lunes homenaje a Feliciano Rafael Fonseca, conocido cariñosamente como Rafael, con motivo de su cien cumpleaños y dentro del programa Cordobeses Centenarios, que desde agosto de 2022 ha reconocido la trayectoria y ejemplo de 17 mayores que han alcanzado o superado el siglo de vida.

En la celebración de hoy, Rafael ha estado acompañado, además de por su familia, por el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la delegada de Mayores, Eva Contador, quienes han cantado el cumpleaños feliz al homenajeado y soplado las velas con él.

Nació en Cabra en 1925

Rafael nació en Cabra el 20 de octubre de 1925, siendo el tercero de seis hermanos e hijo de Paco y Sofía. Desde joven mostró una gran sensibilidad artística que lo llevó a estudiar Bellas Artes, antes de emigrar a Buenos Aires (Argentina), donde vivió varios años y se casó con su esposa Carmen, con la que volvió a Córdoba y tuvo cinco hijos.

Desarrolló gran parte de su vida laboral como delineante en la Universidad Laboral de Córdoba y, después de algún tiempo sin pintar, retomó su pasión a los 88 años, dedicándose a las acuarelas, óleos y pasteles, hasta hace apenas unos años, cuando tuvo que dejarlo por motivos de salud.

Familia, cultura y trabajo

Para Contador, “es un honor celebrar los cien años de vida de Rafael y compartir con su familia este día tan especial. Cordobeses como él son un ejemplo de esfuerzo, dedicación y amor por la familia, la cultura y el trabajo, y nuestro compromiso con los mayores es reconocer, también con este pequeño gesto, su historia y entrega que tanto han aportado a la ciudad”.

