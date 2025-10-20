El PSOE de Córdoba comienza una recogida de firmas vecinales en defensa de la sanidad pública

La secretaria general del PSOE de Córdoba y diputada en Cortes, Rafi Crespín, ha anunciado este lunes que el PSOE de Córdoba “pasa de la denuncia a la acción”, con el arranque de una campaña de recogida de firmas vecinales en defensa de la sanidad pública andaluza y contra los "destrozos ocasionados en el sistema tras los siete años de gobierno del PP en la comunidad", informan los socialistas en una nota de prensa.

Crespín ha estado acompañada por el portavoz del Grupo Municipal Socialista en la capital, Antonio Hurtado, y otros cargos orgánicos e institucionales a las puertas del centro de salud Occidente Azahara, donde se ha iniciado la recogida de firmas por parte de usuarios y usuarias de la sanidad pública andaluza que, con su rúbrica, "solicitan el restablecimiento de todos los servicios públicos anteriores al desmantelamiento ocasionado por el Gobierno de Moreno Bonilla, así como el refuerzo de la sanidad pública en personal, equipamientos e inversiones, y la mejora de todas las prestaciones sanitarias, hospitalarias y de atención primaria", asegura el PSOE.

Esta campaña se une a la iniciada hace meses por las Mareas Blancas andaluzas que han enviado al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía más de 57.000 firmas para forzar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca la recuperación de los niveles de calidad del sistema sanitario público andaluz, "máxime tras la crisis por los fallos y demoras por el cribado del cáncer de mama que ha llevado al presidente andaluz a remodelar su gobierno tras la dimisión de la consejera del ramo".

Cambios legislativos propuestos

La campaña de recogida de firmas denuncia que "desde la investidura de Juanma Moreno en 2019 se ha intensificado un modelo de gestión que favorece la privatización de los servicios sanitarios, lo que ha devenido en un adelgazamiento progresivo del sector público y un aumento del desvío de recursos a las clínicas privadas”, por lo que se proponen cambios legislativos que limiten la colaboración con el sector privado y fortalezcan el sistema público, así como implementar controles sociales sobre las decisiones administrativas en sanidad, mejorar la accesibilidad y el funcionamiento de los servicios sanitarios y regular el papel del sector privado en la atención sanitaria. Además, se busca garantizar una atención sanitaria primaria y hospitalaria eficiente, con tiempos de espera reducidos para consultas y operaciones quirúrgicas.

La secretaria general del PSOE de Córdoba ha denunciado el estado en el que se encuentra el sistema sanitario público andaluz a causa de las “políticas privatizadoras” de Juanma Moreno, por lo que ha llamado a los ciudadanos y ciudadanas a “pelear con uñas y dientes por lo que nos pertenece a todos y a todas, y a lo que nos hace iguales cuando una enfermedad entra en una casa o en una familia”.

"Con la salud no se juega"

Crespín ha insistido en que “con la salud no se juega”, y ha afeado al Gobierno de Juanma Moreno el que "los andaluces y andaluzas hayan perdido la confianza en el sistema sanitario público tras el colapso que los socialistas llevan años denunciando y que ha estallado con el colapso por los cribados del cáncer de mama que mantiene a más de 2.000 mujeres aún con la angustia de saber si están enfermas y han perdido un tiempo precioso y sin vuelta atrás para iniciar sus tratamientos”.

Crespín ha asegurado que los usuarios de la sanidad pública están respondiendo a la campaña de recogida firmas y que “la mejor encuesta es la calle y las más de 100 firmas que hemos recogido en apenas una hora”.

Hurtado reclama mejoras en Córdoba

Por su parte, Antonio Hurtado ha trasladado los mensajes de los ciudadanos sobre denuncias y quejas vecinales por la demora de pruebas y diagnósticos más allá del cáncer de mama, así como la preferencia ciudadana por la atención personalizada con los médicos y facultativos y no por la atención telefónica, "dado que las plazas sanitarias no se están reponiendo", y por último, la defensa de la sostenibilidad de la sanidad pública "y la negativa a que sea sustituida por pólizas y seguros privados".

Hurtado ha referido, ya en clave local, el "abandono municipal de Parque Azahara, con insuficiencias de medios, infraestructuras, seguridad, limpieza y transportes, y ha puesto como ejemplo la dejación de las instalaciones deportivas que han sido ocupadas". “Moreno Bonilla y Bellido son lo mismo, la misma cara y la misma cruz. Buena imagen de moderación, pero bárbaros para desmantelar los servicios públicos”, ha apostillado el socialista.