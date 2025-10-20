La obra de restauración de cubiertas en el Alcázar de Córdoba se suspende temporalmente para modificar el proyecto

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba ha autorizado la modificación del proyecto de restauración de la cubierta del salón de mosaicos y del cuerpo de remate de la Torre del Homenaje del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba según ha informado la viceportavoz del Gobierno municipal del Ayuntamiento, Cintia Bustos, que ha indicado que esta circunstancia no afectará a la apertura de las instalaciones en noviembre, ya que se trata de dos intervenciones distintas.

La causa que origina la modificación, según el informe de los arquitectos y arqueólogos encargados del proyecto "era imprevisible", ya que se ha visto su necesidad "una vez desmontados la teja, los rellenos, los entablados y liberados los apoyos de las cerchas", actuaciones que han hecho posible conocer el estado real de conservación de la estructura de madera. El proyecto inicial contemplaba esta posibilidad, "pero era imposible adelantarse porque esta zona estaba oculta".

Estabilidad de la cubierta

Una vez conocidos los daños existentes, no cabe otra opción que repararlos para garantizar la estabilidad de la cubierta y la seguridad de los visitantes del Alcázar. "La propuesta que se hace nace del respeto a los elementos que, estando dañados, es posible salvarlos a través de la realización de prótesis", indican los responsables. Por ese motivo ha prevalecido en la propuesta la realización de prótesis frente a las sustituciones de elementos, reservando estas últimas para los casos en que los deterioros son generalizados. Igualmente, se propone la sustitución de las cerchas al completo cuando los daños afectan a la práctica totalidad de los elementos.

Obras en el Alcázar de Córdoba. / CÓRDOBA

De esta forma, la junta de gobierno local ha autorizado el inicio del expediente de modificación del proyecto, adjudicado a la entidad Rehabitec Almería SL por un importe de 308.910 euros, "debido a que la realidad de dichas actuaciones supera la considerada en el proyecto". Para ello, será necesaria la suspensión temporal de la ejecución del contrato de obra. Hasta el pasado mes de agosto, la obra había alcanzado el 62% de la ejecución y se esperaba que estuvieran acabados en el último trimestre del año.

Casi 700.000 euros para alimentos del Zoo

El gobierno local, según ha informado Cintia Bustos, ha dado luz verde también a la propuesta del contrato de suministro para la alimentación de los animales de la colección zoológica del centro de conservación Zoo de Córdoba para los años del 2025 al 2027. El importe del contrato, dividido en siete lotes entre carnes, congelados, frutas, verduras y hortalizas, granos, piensos y otros alimentos domésticos, asciende a 691.196 euros con impuestos.

Por otro lado, la junta de gobierno ha aprobado en la misma sesión la contratación del servicio de talleres para la integración social de la población en riesgo de exclusión social. Se trata de un expediente que consta de dos lotes, uno para los talleres de las zonas Norte, Noroeste, Moreras y Sur, por un total de 45.331 euros, IVA incluido, que cuenta con mejoras en el coste relativo a la hora y la organización de seis actividades culturales fuera del término municipal de Córdoba; y un segundo lote para Centro, Levante, Fuensanta, Norte, Poniente Sur, Periferia Este y Periferia Oeste, por un importe de 105.772,74 euros. En este caso, el contrato amplía hasta 14 las actividades culturales a realizar fuera del término municipal de Córdoba.

Por último, el Consistorio ha aprobado la subida salarial del 0,5% a los empleados del Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba, en aplicación de la Ley de Presupuestos.