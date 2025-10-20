Nuevo paso para convertir el edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba en apartamentos turísticos

Nuevo paso para convertir el emblemático edificio de la Unión y el Fénix, situado en la plaza de las Tendillas, en Córdoba capital, en apartamentos turísticos. La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ha dado publicidad a un edicto en el que se anuncia que la empresa Armavir Investment SL ha solicitado calificación ambiental para darle uso turístico al espacio, que está situado en la esquina con la calle Victoriano Rivera.

El expediente, publicado este lunes por el Ayuntamiento, permanecerá expuesto al público en la Oficina de Actividades de la GMU durante 20 días hábiles.

En concreto, la empresa quiere abrir en este edificio, coronado por el que era el símbolo de la antigua aseguradora, un complejo de apartamentos turísticos de dos llaves (que hace referencia a la categoría del establecimiento).

Hotel en el parking de Bodegas Campos

Por otro lado, el Boletín Oficial de la Provincia ha sacado a información pública, por un plazo de 20 días hábiles, el proyecto de estatutos y bases de actuación de la junta de compensación del ámbito estudio de detalle A5 Badanas del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico (Pepch), para la construcción de un hotel en el aparcamiento del restaurante Bodegas Campos que lleva aparejada, además, la apertura de una calle entre Badanas y la Ribera y el acondicionamiento de la plaza que está justo al lado.