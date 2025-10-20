Urbanismo
Nuevo paso para convertir el edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba en apartamentos turísticos
La empresa Armavir Investment SL ha solicitado calificación ambiental para darle uso turístico al espacio
Nuevo paso para convertir el emblemático edificio de la Unión y el Fénix, situado en la plaza de las Tendillas, en Córdoba capital, en apartamentos turísticos. La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ha dado publicidad a un edicto en el que se anuncia que la empresa Armavir Investment SL ha solicitado calificación ambiental para darle uso turístico al espacio, que está situado en la esquina con la calle Victoriano Rivera.
El expediente, publicado este lunes por el Ayuntamiento, permanecerá expuesto al público en la Oficina de Actividades de la GMU durante 20 días hábiles.
En concreto, la empresa quiere abrir en este edificio, coronado por el que era el símbolo de la antigua aseguradora, un complejo de apartamentos turísticos de dos llaves (que hace referencia a la categoría del establecimiento).
Hotel en el parking de Bodegas Campos
Por otro lado, el Boletín Oficial de la Provincia ha sacado a información pública, por un plazo de 20 días hábiles, el proyecto de estatutos y bases de actuación de la junta de compensación del ámbito estudio de detalle A5 Badanas del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico (Pepch), para la construcción de un hotel en el aparcamiento del restaurante Bodegas Campos que lleva aparejada, además, la apertura de una calle entre Badanas y la Ribera y el acondicionamiento de la plaza que está justo al lado.
- Una familia cordobesa pide ayuda para repatriar a su padre, ingresado en la UCI en Vietnam
- Cospedal y Tamara Falcó, entre las 'celebrities' invitadas a la boda del hijo de Hernández-Mancha en Córdoba
- La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
- Localizado en Las Jaras el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Córdoba
- Talleres de croché, desfiles de moda y una cata de lanas se dan cita en el primer congreso de artesanía textil de Córdoba
- Silbon abre su primer 'outlet' para venta de ropa de segunda mano en Córdoba
- El nuevo convenio colectivo del Ayuntamiento de Córdoba crea una bolsa de 70 horas de libre disposición y permisos por nacimiento de nietos
- Cancelado el Cordobita Fest: la organización aplaza el evento a 2026