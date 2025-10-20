Manos Unidas, el imaginero Antonio Bernal y los médicos López Cillero y Sánchez Madrid, Averroes de Oro 2025

Los médicos Pedro López Cillero y Francisco Sánchez Madrid, el imaginero Antonio Bernal Redondo y la oenegé Manos Unidas son los galardonados este año con el Premio Averroes de Oro 2025, que otorga la Asociación de Informadores Técnicos Sanitarios de Córdoba y el Círculo Cultural Averroes.

El anuncio de los ganadores se ha llevado a cabo este lunes en un acto celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento de Córdoba, que ha estado presidido por el alcalde de Córdoba, José María Bellido.

Los Premios Averroes de Oro ciudad de Córdoba, que este 2025 alcanzan su 52º aniversario, reconocen cada año, en palabras del propio alcalde, "a lo mejor de nuestra sociedad, el trabajo duro, el estudio, la entrega a los demás, el talento y la innovación" tanto en recorridos individuales como proyectos colectivos que realizan una importante labor solidaria.

Los galardonados son:

Premio Averroes de Oro ciudad de Córdoba a las ciencias médicas al doctor don Pedro López Cillero.

Premio Averroes de Oro ciudad de Córdoba a las artes al imaginero Antonio Bernal Redondo.

Premio Averroes de Oro ciudad de Córdoba a los valores humanos a la oenegé Manos Unidas.

Premio Extraordinario Averroes de Oro ciudad de Córdoba al médico Francisco Sánchez Madrid.