El tiempo
Llovizna y temperaturas en descenso: Córdoba vive su primer día otoñal
Las máximas bajan más de tres grados respecto al día anterior, aunque se esperan máximas de hasta 31 grados durante la semana
La jornada de este lunes ha sido la primera verdaderamente otoñal que ha vivido Córdoba, tras semanas en las que los termómetros seguían rondando los 30°C de máxima. El cielo ha amanecido encapotado y no ha sido hasta la tarde cuando han aparecido los primeros claros. Tanto ha sido así que, a lo largo de la mañana, ha chispeado durante varios minutos, lo que ha obligado a sacar los primeros paraguas de la temporada, aunque la estación meteorológica del aeropuerto no ha registrado precipitaciones. En la capital, la máxima se ha situado en 25,8°C -una caída de más de tres grados frente a los 29,0 del domingo- y la mínima en 14,4°C. En el resto de la provincia tampoco se han reportado lluvias.
Para mañana, martes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una situación similar a la de ayer, con cielos nubosos que se abrirán en claros al final de la jornada. Se esperan brumas y nieblas matinales. No se descartan precipitaciones débiles y ocasionales, más probables en Sierra Morena y durante la primera hora de la tarde, cuando los cielos volverán a cubrirse. En cuanto a las temperaturas, las mínimas registrarán un leve ascenso, mientras que las máximas descenderán ligeramente.
Para el miércoles, la Aemet otorga un 45% de probabilidad de precipitaciones en la capital durante las primeras doce horas del día. No obstante, los termómetros irán ascendiendo hasta alcanzar los 31 °C de máxima el día de San Rafael. Para el fin de semana, la Aemet espera lluvias débiles y un descenso de las temperaturas máximas. Las mínimas se mantendrán entre 13°C y 15°C durante toda la semana.
