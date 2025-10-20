La innovación, el talento local y la apuesta por la IA, ejes de futuro de la empresa de Córdoba

La Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) y el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), con la colaboración de Hitachi, Facet, Mahou San Miguel, Estudio Dental Eduardo López y San Rafael Motor, han expuesto en la sede de Dobuss las conclusiones tras la celebración de la tercera edición de los Encuentros Empresariales de Excelencia, que tienen como objetivo establecer entre empresas de Córdoba un marco de cooperación en experiencias de liderazgo y excelencia empresarial.

El presidente de CECO, Antonio Díaz, ha destacado el alto nivel empresarial de estos encuentros “con empresas de referencia en su sector de actividad, que generosamente han expuesto y mostrado su día a día en la gestión, aportando experiencia y conocimiento a otras empresas. Estamos muy satisfechos y vamos a trasladar este proyecto a la provincia de Córdoba”.

Blanca Torrent, presidenta del Imdeec, ha afirmado que "la principal conclusión de estos III Encuentros de Excelencia es clara: la competitividad futura de Córdoba depende de avanzar en la digitalización, apostar por la innovación en los procesos y potenciar el talento. Espacios como este demuestran que el intercambio de experiencias entre empresas —sus éxitos y también sus aprendizajes— genera sinergias que fortalecen nuestro tejido productivo y consolidan una Córdoba más moderna y colaborativa.”

Entre las conclusiones más significativas de estos III Encuentros, que comenzaron el 9 de abril y finalizaron el 18 de junio, están: