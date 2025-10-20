Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 20 de octubre de 2025

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada

‘Lepanto. Cuando España salvó a Europa’

‘Lepanto. Cuando España salvó a Europa’ / Diario CÓRDOBA / CÓRDOBA

Conferencia-presentación

‘Lepanto. Cuando España salvó a Europa’

El profesor argentino Marcelo Gullo Omodeo presenta su nuevo libro Lepanto. Cuando España salvó a Europa y ofrece la conferencia ¿Volverá a salvarla? Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Fundación Miguel Castillejo.

Doblas, 2.

20.30 horas.

Conferencia

‘Jardines históricos: patrimonio cultural y natural de la humanidad’

Esteban Hernández Bermejo, catedrático de la Universidad de Córdoba y director del Jardín Botánico de Córdoba (1980-2008), ofrecerá esta conferencia dentro del ciclo sobre Jardines: el futuro de la historia.

CÓRDOBA. Biblioteca Viva de al-Andalus.

Cuesta del Bailío, 3.

19.00 horas.

Flora

Exhibición de instalaciones y actividades

La octava edición del Festival congrega a artistas y creadores internacionales para realizar instalaciones de gran formato que transformarán los patios más emblemáticos de la ciudad.

CÓRDOBA. Diputación de Córdoba, Mezquita-Catedral, Museo Arqueológico, Palacio de Orive y Palacio de Viana.

De 11.00 a 20.00 horas.

Feria del Libro

Cuarta jornada de actividades

A_las 10.00 y 11.00 habrá un encuentro con la autora Mar Benegas que versará sobre su libro Cuando fuimos tortugas; a las 12.00, tendrá lugar la presentación de Detrás de la puerta, de Sergio Martínez Rubio; a las 17.00, Octavio Salazar presentará Lo que el cuerpo nos cuenta, de Marga Sánchez; a las 18.00, Pablo García Casado acompañará a Isabel Bono en la presentación de su obra Frío Polar, y a las 19.00 horas, Serehezades Candeas Real hablará sobre su libro Refleja la luz.

CÓRDOBA. Bulevar Gran Capitán.

De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas.

Exposición

‘Reflejos del inconsciente’, de Natalia Revelles

Se trata de una exposición pictórica de profundo contenido simbólico, en la que la artista revela códigos íntimos de la memoria y la identidad La obra se divide en cinco núcleos temáticos, en los que integra lo emocional y lo simbólico con un lenguaje visual expresivo y contemporáneo en constante exploración.

CÓRDOBA. Palacio de Congresos.

Torrijos, 10.

De 10.00 a 1400 horas.

