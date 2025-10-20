Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 20 de octubre de 2025

Conferencia-presentación

‘Lepanto. Cuando España salvó a Europa’

El profesor argentino Marcelo Gullo Omodeo presenta su nuevo libro Lepanto. Cuando España salvó a Europa y ofrece la conferencia ¿Volverá a salvarla? Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Fundación Miguel Castillejo. Doblas, 2. 20.30 horas.

Conferencia

‘Jardines históricos: patrimonio cultural y natural de la humanidad’

Esteban Hernández Bermejo, catedrático de la Universidad de Córdoba y director del Jardín Botánico de Córdoba (1980-2008), ofrecerá esta conferencia dentro del ciclo sobre Jardines: el futuro de la historia.

CÓRDOBA. Biblioteca Viva de al-Andalus. Cuesta del Bailío, 3. 19.00 horas.

Flora

Exhibición de instalaciones y actividades

La octava edición del Festival congrega a artistas y creadores internacionales para realizar instalaciones de gran formato que transformarán los patios más emblemáticos de la ciudad.

CÓRDOBA. Diputación de Córdoba, Mezquita-Catedral, Museo Arqueológico, Palacio de Orive y Palacio de Viana. De 11.00 a 20.00 horas.

Feria del Libro

Cuarta jornada de actividades

A_las 10.00 y 11.00 habrá un encuentro con la autora Mar Benegas que versará sobre su libro Cuando fuimos tortugas; a las 12.00, tendrá lugar la presentación de Detrás de la puerta, de Sergio Martínez Rubio; a las 17.00, Octavio Salazar presentará Lo que el cuerpo nos cuenta, de Marga Sánchez; a las 18.00, Pablo García Casado acompañará a Isabel Bono en la presentación de su obra Frío Polar, y a las 19.00 horas, Serehezades Candeas Real hablará sobre su libro Refleja la luz.

CÓRDOBA. Bulevar Gran Capitán. De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas.

Exposición

‘Reflejos del inconsciente’, de Natalia Revelles

Se trata de una exposición pictórica de profundo contenido simbólico, en la que la artista revela códigos íntimos de la memoria y la identidad La obra se divide en cinco núcleos temáticos, en los que integra lo emocional y lo simbólico con un lenguaje visual expresivo y contemporáneo en constante exploración.