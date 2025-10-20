Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 20 de octubre de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Conferencia-presentación
‘Lepanto. Cuando España salvó a Europa’
El profesor argentino Marcelo Gullo Omodeo presenta su nuevo libro Lepanto. Cuando España salvó a Europa y ofrece la conferencia ¿Volverá a salvarla? Entrada libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Fundación Miguel Castillejo.
Doblas, 2.
20.30 horas.
Conferencia
‘Jardines históricos: patrimonio cultural y natural de la humanidad’
Esteban Hernández Bermejo, catedrático de la Universidad de Córdoba y director del Jardín Botánico de Córdoba (1980-2008), ofrecerá esta conferencia dentro del ciclo sobre Jardines: el futuro de la historia.
CÓRDOBA. Biblioteca Viva de al-Andalus.
Cuesta del Bailío, 3.
19.00 horas.
Flora
Exhibición de instalaciones y actividades
La octava edición del Festival congrega a artistas y creadores internacionales para realizar instalaciones de gran formato que transformarán los patios más emblemáticos de la ciudad.
CÓRDOBA. Diputación de Córdoba, Mezquita-Catedral, Museo Arqueológico, Palacio de Orive y Palacio de Viana.
De 11.00 a 20.00 horas.
Feria del Libro
Cuarta jornada de actividades
A_las 10.00 y 11.00 habrá un encuentro con la autora Mar Benegas que versará sobre su libro Cuando fuimos tortugas; a las 12.00, tendrá lugar la presentación de Detrás de la puerta, de Sergio Martínez Rubio; a las 17.00, Octavio Salazar presentará Lo que el cuerpo nos cuenta, de Marga Sánchez; a las 18.00, Pablo García Casado acompañará a Isabel Bono en la presentación de su obra Frío Polar, y a las 19.00 horas, Serehezades Candeas Real hablará sobre su libro Refleja la luz.
CÓRDOBA. Bulevar Gran Capitán.
De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas.
Exposición
‘Reflejos del inconsciente’, de Natalia Revelles
Se trata de una exposición pictórica de profundo contenido simbólico, en la que la artista revela códigos íntimos de la memoria y la identidad La obra se divide en cinco núcleos temáticos, en los que integra lo emocional y lo simbólico con un lenguaje visual expresivo y contemporáneo en constante exploración.
CÓRDOBA. Palacio de Congresos.
Torrijos, 10.
De 10.00 a 1400 horas.
