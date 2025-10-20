El gerente del Imgema, Ricardo Martín de Almagro, presenta su dimisión

El Instituto Municipal de Gestión Medioambiental de Córdoba (Imgema) ha tomado conocimiento de la dimisión presentada por su gerente, Ricardo Martín de Almagro, quien deja su cargo por motivos “estríctamente personales”, y será el coordinador general de Desarrollo Urbano y Sostenibilidad, Adelardo Cánovas, quien ocupe el puesto, de forma interina, mientras se lleva a cabo el proceso abierto de concurrencia competitiva para designar al próximo titular del puesto.

Durante la gestión de Martín de Almagro, el Imgema ha ejecutado importantes actuaciones como al remodelación integral de la Ciudad de los Niños, la puesta en marcha de los huertos urbanos de Miralbaida y Levante, el huerto social para la Asociación de Amigos del Jardín Botánico o la adecuacion del Aula Anexa de la Asomadilla.

Legado

En el ámbito cultural y educativo, durante su etapa se ha completado la naturalizacion de más de treinta estanques del programa ‘Del Cloro a la Biodiversidad’, la puesta en marcha del proyecto Hisla y la consolidación de programas emblemáticos como ‘Aprender Jugando’ o los ‘Lunes Inclusivos’.

En materia de gestión interna, se ha reducido la temporalidad en la plantilla, estabilizando un 35% de los puestos de trabajo, y se han implantado los planes Plan de Igualdad y Conciliación. Y en el plano económico, se ha recuperado la liquidez financiera cerrando ejercicios con remanentes positivos de tesorería.

García-Ibarrola expresa su agradecimiento

El presidente del Imgema, Daniel García-Ibarrola, ha querido expresar su agradecimiento por la labor desarrollada por Martín de Almagro, que ha confirmado su deseo de “cerrar esta última etapa de mi vida laboral recuperando el puesto de funcionario en la Junta de Andalucía como ingeniero de Montes y jefe de departamento”.

García -Ibarrola ha destacado que “la etapa de Ricardo Martín de Almagro ha estado marcada por la consolidación y crecimiento del Imgema, tanto en su gestión interna, como en su proyección educativa, ambiental y cultural. Desde todo el equipo le trasladamos nuestros mejores deseos en su retorno al trabajo en la Junta de Andalucía”.