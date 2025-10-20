Los fallecidos en Córdoba el lunes 20 de octubre

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 21 de octubre, están previstas las siguientes inhumaciones:

María Mercedes Briceño Martínez

La inhumación está prevista a las 18:15 horas en el Cementerio San Rafael

Custodia Maya Fernández

La inhumación está prevista a las 11:30 horas en el Cementerio Fuensanta

José Infante López

La inhumación está prevista a las 18:45 horas en el Cementerio San Rafael

Sofía Ramírez Mendieta

La inhumación está prevista a las 10:30 horas en el Cementerio Fuensanta