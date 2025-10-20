Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el lunes 20 de octubre

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 21 de octubre, están previstas las siguientes inhumaciones:

María Mercedes Briceño Martínez

La inhumación está prevista a las 18:15 horas en el Cementerio San Rafael

Custodia Maya Fernández

La inhumación está prevista a las 11:30 horas en el Cementerio Fuensanta

José Infante López

La inhumación está prevista a las 18:45 horas en el Cementerio San Rafael

Sofía Ramírez Mendieta

La inhumación está prevista a las 10:30 horas en el Cementerio Fuensanta

