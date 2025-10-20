Se enfrenta a cuatro años de cárcel por tocar el culo a una menor en Córdoba

La sección segunda de la Audiencia provincial de Córdoba juzgará este martes a un acusado de tocar el culo, supuestamente, a una menor y de publicar mensajes en su teléfono móvil que solo podía ver la víctima.

El Ministerio Fiscal califica lo ocurrido como un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años de edad (la edad de la perjudicada era inferior a esta cuando, presuntamente, ocurrieron los hechos), por el que reclama que se impongan cuatro años de prisión al procesado.

En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal relata que el encartado, al saludar a la víctima, «le daba un abrazo y deslizaba sus manos hasta tocarle el glúteo por encima de la ropa». De la misma forma, detalla que el acusado publicaba en su teléfono móvil estados que solo podía ver la víctima, con expresiones que se dirigían a ella.

Junto a la pena de prisión, el Ministerio Público reclama que el acusado sea inhabilitado para cualquier actividad que conlleve contacto directo con menores de edad durante nueve años. Además, solicita que se le aplique libertad vigilada durante cinco años y que se le prohíba acercarse a la menor por 10 años.