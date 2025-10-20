Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tribunales

Se enfrenta a cuatro años de cárcel por tocar el culo a una menor en Córdoba

El acusado, supuestamente, saludaba a la víctima abrazándola y deslizaba su mano sobre el glúteo

Público en la Ciudad de la Justicia, en una imagen de archivo.

Público en la Ciudad de la Justicia, en una imagen de archivo. / A. J. González

Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

La sección segunda de la Audiencia provincial de Córdoba juzgará este martes a un acusado de tocar el culo, supuestamente, a una menor y de publicar mensajes en su teléfono móvil que solo podía ver la víctima.

El Ministerio Fiscal califica lo ocurrido como un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años de edad (la edad de la perjudicada era inferior a esta cuando, presuntamente, ocurrieron los hechos), por el que reclama que se impongan cuatro años de prisión al procesado.

En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal relata que el encartado, al saludar a la víctima, «le daba un abrazo y deslizaba sus manos hasta tocarle el glúteo por encima de la ropa». De la misma forma, detalla que el acusado publicaba en su teléfono móvil estados que solo podía ver la víctima, con expresiones que se dirigían a ella.

Junto a la pena de prisión, el Ministerio Público reclama que el acusado sea inhabilitado para cualquier actividad que conlleve contacto directo con menores de edad durante nueve años. Además, solicita que se le aplique libertad vigilada durante cinco años y que se le prohíba acercarse a la menor por 10 años.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Una familia cordobesa pide ayuda para repatriar a su padre, ingresado en la UCI en Vietnam
  2. Cospedal y Tamara Falcó, entre las 'celebrities' invitadas a la boda del hijo de Hernández-Mancha en Córdoba
  3. La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
  4. Localizado en Las Jaras el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Córdoba
  5. Talleres de croché, desfiles de moda y una cata de lanas se dan cita en el primer congreso de artesanía textil de Córdoba
  6. Silbon abre su primer 'outlet' para venta de ropa de segunda mano en Córdoba
  7. Córdoba proclama a su nueva Reina de las Flores en la reapertura del Quiosco de la Trucha
  8. El nuevo convenio colectivo del Ayuntamiento de Córdoba crea una bolsa de 70 horas de libre disposición y permisos por nacimiento de nietos

Se enfrenta a cuatro años de cárcel por tocar el culo a una menor en Córdoba

Se enfrenta a cuatro años de cárcel por tocar el culo a una menor en Córdoba

Halloween llenará el recinto ferial de El Arenal de música, locura y terror

Halloween llenará el recinto ferial de El Arenal de música, locura y terror

Córdoba presume de su gastronomía en la décima edición del Califato Gourmet

Córdoba presume de su gastronomía en la décima edición del Califato Gourmet

Innovación cordobesa para la BLET con la climatización de Geointegral

Innovación cordobesa para la BLET con la climatización de Geointegral

Las cruces de Córdoba que no obtengan un mínimo de puntos dos años seguidos serán expulsadas

Las cruces de Córdoba que no obtengan un mínimo de puntos dos años seguidos serán expulsadas

Electrolunch XXL llega a Córdoba: once horas de música en directo el próximo 1 de noviembre

Electrolunch XXL llega a Córdoba: once horas de música en directo el próximo 1 de noviembre

El Ayuntamiento de Córdoba destina más de 1,4 millones a proyectos de solidaridad y cooperación internacional

El Ayuntamiento de Córdoba destina más de 1,4 millones a proyectos de solidaridad y cooperación internacional

Manos Unidas, el imaginero Antonio Bernal y los médicos López Cillero y Sánchez Madrid, Averroes de Oro 2025

Manos Unidas, el imaginero Antonio Bernal y los médicos López Cillero y Sánchez Madrid, Averroes de Oro 2025
Tracking Pixel Contents