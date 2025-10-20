Tribunales
Se enfrenta a cuatro años de cárcel por tocar el culo a una menor en Córdoba
El acusado, supuestamente, saludaba a la víctima abrazándola y deslizaba su mano sobre el glúteo
La sección segunda de la Audiencia provincial de Córdoba juzgará este martes a un acusado de tocar el culo, supuestamente, a una menor y de publicar mensajes en su teléfono móvil que solo podía ver la víctima.
El Ministerio Fiscal califica lo ocurrido como un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años de edad (la edad de la perjudicada era inferior a esta cuando, presuntamente, ocurrieron los hechos), por el que reclama que se impongan cuatro años de prisión al procesado.
En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal relata que el encartado, al saludar a la víctima, «le daba un abrazo y deslizaba sus manos hasta tocarle el glúteo por encima de la ropa». De la misma forma, detalla que el acusado publicaba en su teléfono móvil estados que solo podía ver la víctima, con expresiones que se dirigían a ella.
Junto a la pena de prisión, el Ministerio Público reclama que el acusado sea inhabilitado para cualquier actividad que conlleve contacto directo con menores de edad durante nueve años. Además, solicita que se le aplique libertad vigilada durante cinco años y que se le prohíba acercarse a la menor por 10 años.
- Una familia cordobesa pide ayuda para repatriar a su padre, ingresado en la UCI en Vietnam
- Cospedal y Tamara Falcó, entre las 'celebrities' invitadas a la boda del hijo de Hernández-Mancha en Córdoba
- La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
- Localizado en Las Jaras el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Córdoba
- Talleres de croché, desfiles de moda y una cata de lanas se dan cita en el primer congreso de artesanía textil de Córdoba
- Silbon abre su primer 'outlet' para venta de ropa de segunda mano en Córdoba
- Córdoba proclama a su nueva Reina de las Flores en la reapertura del Quiosco de la Trucha
- El nuevo convenio colectivo del Ayuntamiento de Córdoba crea una bolsa de 70 horas de libre disposición y permisos por nacimiento de nietos