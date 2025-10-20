Laboral
Empleo impulsa más de 1.000 prácticas para desempleados de Córdoba: requisitos y plazo para las solicitudes
La nueva convocatoria del SAE destina 2,4 millones de euros a mejorar la empleabilidad de colectivos vulnerables
La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Mª Dolores Gálvez, ha presentado este lunes una nueva edición del Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo (EPES), una iniciativa que permitirá a más de 1.000 personas desempleadas acercarse al mercado laboral mediante prácticas no laborales en empresas de la provincia.
La convocatoria, publicada el pasado 15 de octubre, cuenta con un presupuesto de 2,4 millones de euros, “lo que supone un 7% más de inversión respecto a la edición anterior. El objetivo es favorecer la mejora de la empleabilidad de personas que, en muchos casos, se enfrentan como principal reto a la falta de experiencia laboral”, ha explicado la responsable territorial.
Las prácticas tendrán una duración de tres meses, con un máximo de 20 horas semanales y cinco diarias, y estarán remuneradas con una ayuda mensual de 480 euros. Además, los participantes contarán con un seguro individual de accidente y responsabilidad civil. La iniciativa incluye un plan de refuerzo formativo con talleres grupales semanales adaptados a las necesidades de cada perfil.
Requisitos
El programa se dirige a personas con discapacidad, minorías étnicas y demandantes en riesgo de exclusión social, que deben estar inscritas como desempleadas en el SAE. Las prácticas podrán desarrollarse en empresas, asociaciones, fundaciones y entidades privadas, sin que supongan la ocupación de puestos estructurales.
“No hay verdadera justicia social si dejamos fuera del mercado laboral a quienes más difícil lo tienen. Y por eso programas como EPES son tan importantes: porque representan oportunidades reales para miles de personas”, ha subrayado Gálvez.
Plazo
Las entidades colaboradoras tienen de plazo hasta el 28 de octubre para presentar sus solicitudes a través de la Ventanilla Electrónica del SAE. Estas entidades serán las encargadas de contratar al personal técnico responsable de planificar las prácticas, impartir talleres y realizar tutorías individualizadas.
La anterior convocatoria, aún en ejecución, tenía como objetivo alcanzar a 960 participantes “y presenta un balance muy positivo, con una previsión de superar las cifras iniciales de inserción laboral”, ha incidido la delegada.
Otras líneas
Gálvez ha recordado además que esta convocatoria se suma a otras líneas de actuación dirigidas a mayores de 52 años, jóvenes y colectivos en riesgo, enmarcadas en el Programa de Proyectos Integrales para la Inserción Laboral.
“La Junta de Andalucía continúa trabajando con los colectivos más vulnerables, actuando en todas las fases por las que atraviesan las personas desempleadas, desde la mejora de su empleabilidad hasta su incorporación al mundo laboral a través de estas prácticas”, ha concluido.
- Una familia cordobesa pide ayuda para repatriar a su padre, ingresado en la UCI en Vietnam
- Cospedal y Tamara Falcó, entre las 'celebrities' invitadas a la boda del hijo de Hernández-Mancha en Córdoba
- La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
- Localizado en Las Jaras el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Córdoba
- Talleres de croché, desfiles de moda y una cata de lanas se dan cita en el primer congreso de artesanía textil de Córdoba
- Silbon abre su primer 'outlet' para venta de ropa de segunda mano en Córdoba
- El nuevo convenio colectivo del Ayuntamiento de Córdoba crea una bolsa de 70 horas de libre disposición y permisos por nacimiento de nietos
- Cancelado el Cordobita Fest: la organización aplaza el evento a 2026