Detenido el atracador del patinete que asaltó una peña del Campo de la Verdad a punta de pistola

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un hombre al que se le imputa la autoría de un delito de robo con violencia e intimidación, cometido el pasado día 21 de septiembre en una asociación vecinal de la barriada del Sector Sur de esta capital. La detención se registró una semana después, el 29 de septiembre, según ha informado la Policía Nacional este lunes.

Los hechos ocurrieron de madrugada en la sede de la asociación cultural y vecinal Peña Cordobesa La Ventana. Según explicó entonces el propio el presidente de la peña, José Luis Victorio, entre las 00.30 y la 01.00 horas, un encapuchado armado con una pistola entró en el local y amenazó a los empleados exigiendo el dinero de la caja “si no queréis que os pase nada”. El atracador se llevó unos 600 euros y huyó rápidamente en un patinete. “Todo ocurrió en cuestión de minutos”, según Victorio.

Inmediatamente, los hechos fueron puestos en conocimiento de la Policía Nacional en Córdoba, iniciándose una investigación para identificar y localizar al responsable.

Investigación policial

Fruto de la investigación policial, explica la Policía Nacional en una nota de prensa, los agentes lograron identificar a uno de los autores de los hechos, procediendo a su detención el pasado día 29 de septiembre. Tras ser puesto a disposición de la autoridad judicial, se decretó su ingreso en prisión.

El detenido y ya en prisión es el presunto autor del atraco, pero había un cómplice. Aunque en la información facilitada por la Policía no se ofrecen más detalles, si se explica que continuadas las gestiones para tratar de localizar al segundo de los autores del robo con violencia, los investigadores tuvieron conocimiento de que podría encontrarse en Badajoz. La Policía puso los hechos en conocimiento de los agentes de dicha localidad, siendo finalmente localizado, detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial, quien acordó su puesta en libertad con cargos.