Córdoba ofrecerá once horas de música con el Electrolunch, que llega en formato XXL

Córdoba acogerá una nueva cita con la música electrónica el próximo 1 de noviembre. Electrolunch aterrizará esta vez en el Teatro de la Axerquía en su formato XXL, en el que el festival contará con la presencia de una de las productoras y djs más importantes de la escena nacional como Cora Novoa y una nutrida representación de djs cordobeses entre los que destacan Las Virus, Juani Cash, Lebollet o Kamboya.

La propuesta arrancará a primera hora de la mañana con un repertorio de talleres tecnológicos y actividades infantiles, así como un mercadillo de arte y una zona gastronómica. En total, serán once horas de diversión y entretenimiento (de 12 a 23 horas) con entrada gratuita hasta completar aforo.

Según informa el Ayuntamiento de Córdoba, Electrolunch es un evento para todos los públicos, activamente LGTBIQA+ friendly, inclusivo y accesible para personas con diversidad funcional y con riesgo de exclusión social. Además de vigilar los límites de sonido para evitar la contaminación acústica, la sostenibilidad y el reciclaje son uno de los leit motiv del festival, que según la organización tiene estos valores muy presentes, lo que se refleja en "la reducción de la infraestructura, mimetizando el evento con la propia arquitectura y la naturaleza que lo acoge, pues sabemos que no hay mejor escenario".

También promueven la conciencia ambiental y la responsabilidad, ofreciendo productos locales, vasos reutilizables y contenedores para la clasificación de residuos. Por otra parte, vigilamos concienzudamente los límites legales de sonido con la tecnología pertinente para evitar la contaminación acústica.

El Electrolunch llegó a Córdoba el año pasado tras varias ediciones exitosas en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) y se celebró en el mes de abril en el exterior del Centro de Creación Contemporánea de Córdoba C3A. La cita está pensada para ofrecer una propuesta para todos los públicos en la que aprender disfrutando de la música, el arte y la tecnología de una manera original e innovadora y repasando las últimas tendencias en música electrónica de vanguardia y cultura de club.