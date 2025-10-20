Córdoba, epicentro de la industria extractiva: así será el VII Congreso Nacional de Áridos
El evento, que se celebra del 22 al 24 de octubre en el CEFC, abordará los desafíos, el futuro económico y la innovación de este sector tan vital para el desarrollo económico y la sostenibilidad con un amplio programa de actividades
El VII Congreso Nacional de Áridos, organizado por la Federación de Áridos, aterrizará en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba, CEFC, del 22 al 24 de octubre. La convención, que se ha consolidado como punto de referencia para empresas, explotaciones, administraciones públicas, expertos y asociaciones vinculadas al sector de la industria extractiva y de las materias primas, abordará los desafíos, el futuro económico y la innovación de esta actividad fundamental y respetuosa con los ODS de la ONU. El objetivo es afrontar los retos que la industria tiene por delante.
¿Sabías qué…?
- Los áridos son el segundo recurso más utilizado tras el agua.
- El sector representa a la industria extractiva con mayor volumen de Europa: produce unos tres mil millones de toneladas y da empleo a unas 190.000 personas.
- Es una actividad esencial para fijar población en zonas rurales y para desarrollar la economía circular.
Bajo el lema ‘Áridos 2025, esenciales y estratégicos para el desarrollo sostenible’, el Congreso también pondrá el foco en la sostenibilidad, la digitalización, la seguridad y la salud laboral, la neutralidad climática y la simplificación administrativa. Todos estos temas se trabajarán en línea con los objetivos del Plan Estratégico Áridos 2030 y con la Hoja de Ruta para las Materias Primas Minerales como apoyo.
Por otro lado, esta séptima edición cuenta con la asistencia de numerosas autoridades de la administración central, autonómica y local y, como en anteriores ocasiones, la presidencia de honor la ostentará el rey Felipe VI.
La agenda: ponencias, foros, exposiciones y mucho más
La agenda del VII Congreso Nacional de Áridos arrancará con la celebración de varios actos previos durante los días 19, 20 y 21 de octubre. Los días posteriores, del 21 al 24 de octubre, el evento ofrecerá una programación de los más completa con más de 180 ponencias y comunicaciones técnicas, mesas redondas, seminarios especializados, foros de debate, exposiciones comerciales, una visita técnica a Málaga y hasta una exposición fotográfica donde se homenajea a las materias primas. Los beneficios de esta actividad irán destinados, íntegramente, a la ONG Syngap1, que lucha contra la enfermedad rara de la que toma el nombre. También habrá un programa específico para acompañantes y una jornada para colegios y estudiantes de divulgación científica.
En cuanto a los actos institucionales más importantes, destacan la VII Mesa Sectorial de Áridos, el seminario Adif, las jornadas y seminarios sobre el hormigón y el asfalto, el seminario sobre la restauración minera sostenible, los espacios específicos sobre proyectos de investigación como SCIMIN-CRM, Queen y Rotate, financiados por la Comisión Europea, y la entrega de los Premios Nacionales FdA de Desarrollo Sostenible y los de la Fundación Minería y Vida, que reconocen y promocionan las mejores prácticas empresariales del sector.
Este Congreso es un nodo fundamental para la minería de áridos en España reuniendo a empresas, instituciones y administraciones públicas.
Toda la información actualizada se encuentra en las redes sociales de la Federación de Áridos y en el sitio web del VII Congreso Nacional de Áridos.
Aprender jugando: jornada sobre geología y minerales
El aprendizaje y la divulgación científica de los más pequeños también es clave para el Congreso y para el sector. En este sentido, el pasado domingo se celebró, en el Centro de Educación Vial de Córdoba, la jornada ‘Rocas y Minerales: los tesoros que construyen nuestro mundo’, una propuesta lúdica y educativa pensada para acercar la geología y las materias primas minerales al público más joven.
En total se impartieron cinco talleres prácticos e interactivos, donde se combinó la parte científica con la creatividad y el juego, ofreciendo una experiencia didáctica muy completa. La actividad contó con la participación de más de 100 personas, entre niños y niñas y sus familiares. Para los más pequeños, la actividad fue gratuita.
Una actividad solidaria
Por cada niño inscrito, la organización del Congreso donó diez euros a Syngap1, una asociación dedicada a la investigación de la encefalopatía epiléptica. Esta enfermedad rara afecta a 59 personas en España.
La internacionalización, eje clave de esta edición
El VII Congreso Nacional de Áridos es una oportunidad única para reforzar la cooperación global entre las delegaciones internacionales. A la presencia de expertos mundiales, se suma la celebración paralela de la reunión de la Red Mundial de Áridos, GAIN, que representa a más del 70% de la producción mundial de esta materia prima. El encuentro congregará a líderes sectoriales de todos los continentes y representará a la industria de los áridos en unos 45 países.
Además de fomentar la internacionalización de la industria, el evento contribuye a visibilizar las buenas prácticas medioambientales y a situar al sector en el centro de los principales retos del siglo XXI: la transición energética, la economía circular y la digitalización.
¿Cómo puedo obtener más información sobre el evento?
- Web: VII Congreso Nacional de Áridos
- Teléfono: 915 021 417
- Mail: secretariafda@aridos.info
