Córdoba da la bienvenida esta semana a las temperaturas otoñales... ¿con lluvia?

El conocido como 'veroño' que lleva semanas instalado en Córdoba, pese al cambio de estación hace ya casi un mes, parece decir adiós (o hasta luego) dando paso a las temperaturas otoñares que podrían venir acompañados de lluvias.

De hecho, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), hoy podrían caer los primeros chubascos en Córdoca capital, con un 80% de probabilidad hasta mediodía. Así, las temperaturas caerán levemente este lunes y el mercurio no sobrepasará los 27 grados y llegará a los 14 en el momento más frío del día. Los cielos estarán parcialmente cubiertos durante todo el día

¿Lloverá el resto de la semana?

Para el resto de la semana, el tiempo se mantendrá inestable, según la Aemet. El pronóstico es cambiante y se espera sol, algo de lluvia, cielos parcialmente cubiertos y ningún aviso por fenómenos adversos en la provincia.

Aunque la sensación térmica y las temperaturas son inferiores a la semana pasada la cifra sigue siendo anómala y superior a "lo normal", según el organismo estatal, sobre todo al final de la semana.

Para mañana martes 21 de octubre las temperaturas se mantendrán similares a las de hoy (27º de máxima y 14º de mínima) y la probabilidad de lluvia será de entre un 20 y un 30% hasta las 18.00 horas en una jornada nubosa, según la previsión de la Aemet. El miércoles que habrá una horquilla térmica de entre los 16º y los 18º, podrían caer algunas precipitaciones hasta el mediodía (40% de probabilidad). Y el jueves volverá a salir el sol y desaparecerá por completo la previsión de lluvia en una jornada en la que la ciudad llegará a los 29º.

El tiempo en Córdoba. / CÓRDOBA

Fin de semana de 'veroño'

El viernes, el día más caluroso de la semana, llegarán los termómetros a los 31 grados, aunque el sábado bajarán de nuevo de la treintena (29º) y se estima una probabilidad de lluvia del 55% al igual que el domingo. La semana culminará con una nueva bajada del mercurio, con una máxima de 27º y una mínima de 13º.