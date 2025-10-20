Córdoba Califato Gourmet | Las tabernas históricas de Córdoba

Muy pocas veces un texto legal puede reflejar mejor el espíritu humano y lo que se pretende con una ley que el título preliminar de la ordenanza del Ayuntamiento de Córdoba que entró en vigor el 3 de mayo de 2023: «La red de tabernas tradicionales de nuestra ciudad mantiene nuestro patrimonio lúdico, festivo y comunicativo; están en nuestras raíces, generan sentimiento de pertenencia y son lugar de encuentro por antonomasia, elementos socializadores que crean nexos entre vecinos, formando parte de nuestro ritual y liturgia festiva. Nos referimos a establecimientos tradicionales de indudable interés cultural y turístico, que además de representar un formato de negocio hostelero específico que propicia un fomento de las relaciones sociales entre propietarios y clientes, y de estos entre sí, se desarrollan, en gran parte, en edificaciones o locales con valores histórico-artísticos singulares, incluyendo en ocasiones monumentales patios». Nada que alegar. Aunque luego, sobre cómo materializar todo este reconocimiento, surgieran opiniones distintas y hasta se pidiera una norma municipal más generosa.

En todo caso, la ordenanza dio un paso importante para que ya 14 establecimientos luzcan el distintivo que las acreditan como Tabernas históricas de Córdoba, además otorgarles otras ventajas ante el Ayuntamiento.

Son la punta de lanza de unos locales que, por toda la ciudad y no únicamente en el casco histórico, merecen un tributo por haber conseguido conservar hitos gastronómicos, una forma de ocio, de socialización y hasta de ver la vida. Algo que ya reivindican los parroquianos de siempre y, ahora (a buenas horas), las más modernas corrientes.

Patrimonio indiscutible

Sin embargo, y quizá por estar mal acostumbrados en Córdoba con tantos títulos de Patrimonio de la Humanidad, el que un bien no tenga un nombramiento específico por la Unesco no significa que sea menos patrimonio inmaterial de esta tierra y del mundo, que es precisamente el caso de las Tabernas históricas. De hecho, otro tanto puede decirse de buen número de establecimientos fuera del distrito Centro que tendrían bien ganado a pulso este honor, pero que no encuentran cabida en la actual ordenanza municipal.

Al respecto, ahí está esa Sociedad de Plateros. Aunque su origen fuera en 1868 el de crear una mutualidad para el gremio, las tabernas que fue abriendo para ir aliviando sus arcas llegaron a ser todo un referente para la vida en los barrios con sus establecimientos, cada uno de ellos merecedor de un tributo, recordaba para esta publicación recientemente Francisco Vera Jaén, presidente de la entidad. Eso sí, tampoco es mal resultado que cuatro tabernas de la Sociedad de Plateros estén en esa ‘primera división’ de establecimientos ya reconocidos y protegidos por la ordenanza aprobada en 2023.

La lista, Casa Pepe y Casa Rubio aparte

Por otro lado, y ya que resultaría imposible recoger todos los establecimientos del término municipal que se merecerían una mención en esta obra, centrémonos en el listado oficial de esas catorce tabernas históricas, que vienen a ejemplificar todo lo que estos lugares suponen para la gastronomía cordobesa y para la ciudad.

A esta lista dedicamos las páginas siguientes, aunque ciertamente faltan Casa Pepe de la Judería y Casa Rubio. Sin embargo, no se trata de un olvido, sino porque ambas tabernas están ya incluidas en la relación de los establecimientos que reconoce la Guía Michelin. Lo que viene también a ser un logro de la gastronomía cordobesa cuando hasta las humildes tabernas entran ya en el exclusivo listado de una guía que, hay que recordarlo, siempre ha primado una forma de concebir la gastronomía y la mesa a la francesa, muy lejos como en Córdoba entendemos las tapas y la tradición del buen comer, buen beber y buen vivir en las tabernas.

Santa Marina

Con el mismo nombre de la secular iglesia fernandina vecina y del propio barrio de los toreros y de los piconeros, la taberna Santa Marina es eje de los encuentros de los parroquianos del barrio. El establecimiento está viviendo una segunda edad dorada. Nació como la taberna Toledana (antes de 1929) y fue despacho de vinos y estanco durante parte del siglo XX, pero fue particularmente muy popular a partir de los 70 con Rafael Martínez Obispo, cuyo segundo apellido dio el sobrenombre a la taberna: ‘Casa Obispo’. Llegó a acoger la sede de la peña de Manolete, de quien se conserva en el establecimiento numerosos recuerdos muy personales del califa del toreo, como su máscara mortuoria u objetos de su infancia. Los lunes, músicos y otros artistas locales, se dan cita por la noche para improvisar unas peculiares veladas flamencas.

Dirección : C/ Mayor de Santa Marina, 1.

: C/ Mayor de Santa Marina, 1. Teléfono : 677 251 702.

: 677 251 702. Web: www.facebook.com/santamarinacasaobispo

Imagen de la histórica Taberna Santa Marina. / A.J. GONZáLEZ

Rincón de las Beatillas

Los orígenes del inmueble hay que buscarlos al principio del siglo XVII, según el Archivo Municipal, y aún en el siglo XX tenía todo el sabor popular, sucediéndose su uso como casa de vecinos, piconería, bodega, taberna... En los años 30, Luis y Manolo Villoslada estuvieron al frente de la taberna, hasta que en los años 50 llegara José Rodríguez ‘Pepe el de Las Beatillas’, que vivía en la planta de arriba de la taberna. En 1988, con 25 años, llegaría Antonio Sánchez, que se hizo con la propiedad en el año 2000. Luego llegaría la restauración de la planta baja (año 2002) y en 2012, la de la planta alta. Por esta taberna pasaron García Lorca o Pablo García, que se crió muy cerca. Nada menos que tres peñas históricas tienen su sede en esta taberna: La peña flamenca Fosforito, la peña taurina Manolete y la peña taurina Chiquilín, todas ellas con conciertos o actos muchas veces abiertos al público.

Dirección : Plaza de las Beatillas, 1.

: Plaza de las Beatillas, 1. Teléfono : 957 483 336.

: 957 483 336. Web: tabernabeatillas.com

Trabajadores de la Taberna de las Beatillas. / A.J. GONZáLEZ

Casa Bravo 1919

La taberna Casa Bravo tiene su origen en el siglo XIX como despacho de vinos. Hace más de un siglo sus propietarios, la familia de Paco Bravo, inicia la andadura como taberna surtida de excelentes vinos de su propia bodega, sita en la calle Tejón y Marín, anteriormente llamada de Madera Baja. En 1970, Paco Bravo se jubila sin relevo generacional. En 1992, Andrés Bravo reabre y restaura la taberna que continúa abierta por la familia a día de hoy. Desde entonces ha sido lugar de encuentro entre cordobeses amantes de los buenos caldos de esta tierra y de su tradicional cocina cordobesa. En 1914 se realiza una obra en el patio trasero de la vivienda, embellecido con un friso de azulejo de mensaque, a día de hoy artículo artesanal desaparecido del mercado y que aquí pueden observar en perfecto estado de conservación, junto a múltiples objetos antiguos que decoran las paredes.

Dirección : Puerta de Almodóvar, esquina calle Almanzor.

: Puerta de Almodóvar, esquina calle Almanzor. Teléfono : 957 947 750.

: 957 947 750. Web: https://casabravo1919.es

Imagen de la fachada de la Taberna Casa Bravo 1919. / Manuel Murillo

Fuenseca

Con 170 años de actividad como taberna, el inmueble sigue una estructura de doble planta típica en torno a un patio que permite en sus rincones, salas y salitas los encuentros entre parroquianos y grupos con la más o menos intimidad que requiera la ocasión. Se supone que fue una antigua posada, pero rastrear los orígenes del inmueble es tan difícil como fijar la lista exacta de taberneros ‘históricos’, aunque se puede citar a Faustino, El Candi, Emilio Álvarez... Jesús Alamillo Álvarez, ‘Jesús Hans’, tomó en 2013 el relevo a su abuelo, con la lección muy bien aprendida de lo que era y, sobre todo, de lo que debe ser hoy una taberna, especialmente en el aspecto cultural. Y de hecho, La Fuenseca es todo un centro popular (popularísimo) de las artes, especialmente de la pintura, las letras, el flamenco... Con una cantidad de eventos que ya los quisiera cualquier reputado centro cultural.

Dirección : Calle Juan Rufo, 1.

: Calle Juan Rufo, 1. Teléfono : 615 811 134.

: 615 811 134. Web: www.facebook.com/taberna.lafuenseca/

Clientes en el interior de la taberna Fuenseca. / A.J. GONZáLEZ

Regina

Pocas de las tabernas tradicionales están tan ligadas a su barrio como la de Regina, aunque cada vez aparezcan más turistas que se quedan sorprendidísimos cuando se encuentran con algunos de esos peroles ‘de cortesía’ de migas, arroz o sardinas que, cuando se tercia, se ofrece a los parroquianos. En 2014, Raquel Rodríguez y Juan Manuel Garrido asumieron la dirección de esta taberna que arrancó en 1904 con un grupo de inmigrantes de Pontevedra (Mondariz y Ponteáreas), y donde solo se despachaba vino y algunas aceitunas. Rafael Soanes, en 1941, introdujo cuatro platos: las aún afamadas patatas bravas, carne al jerez, albóndigas en caldo y callos. Su hijo, a principios de los 90, introdujo el flamenquín, salmorejo... Y ahora la carta es tan extensa y contundente como tradicional para disfrutar de ella en su barra, dos salas o en el codiciado patio interior.

Dirección : Plaza Regina.

: Plaza Regina. Teléfono : 957 449 074.

: 957 449 074. Web: https://www.facebook.com/p/Taberna-Regina

Imagen de la taberna Regina. / CÓRDOBA

Salinas

Se habla de 1879 como el año hasta el que se hunden las raíces de esta taberna, aunque es 1924 el año ‘oficial’ de la inauguración de un establecimiento que es emblema del vino, del buen vino, y de la charla (y el silencio) que marca la vida de toda taberna. Hay quien dice que la política en Córdoba en el siglo XX se fraguó más en conversaciones en esta taberna que en el cercano Ayuntamiento, en sedes de otras instituciones del entorno o que en esos rotativos cercanos a Salinas (Diario de Córdoba, El Sur...) Y no le falta razón. La historia se bebe desde la barra de entrada con su azulejería de 1920, y con todos los elementos que ha sabido conservar y poner en valor Manuel Jiménez desde que se hizo con el establecimiento en 1988. El patio, las rejas, fotografías, cuadros... Y unos imponentes barriles de roble americano, once en total, que aún almacenan vino.

Dirección : Tundidores, 3.

: Tundidores, 3. Teléfono : 957 482 950.

: 957 482 950. Web: https://www.tabernasalinas.com/

Imagen de la taberna histórica Salinas. / A.J. GONZáLEZ

San Miguel (Casa el Pisto)

Si toda taberna tiene algo de templo, pocas del mundo pueden presumir de tantos sacerdotes y sacerdotisas como este hito cordobés. Ciertamente, la taberna tiene una historia que se remonta a 1880, siempre vinculada a la vida taurina, aunque solo sea porque a pocos metros nació Manolete y fuera el barrio de su infancia. Pero, además, en 1974 los López-Acedo se hicieron con esta taberna, una familia por cuyas venas debe fluir tan buena sangre como excepcional montilla-moriles de solera. Hablamos de una saga de cuatro generaciones de taberneros que hicieron historia popular desde aquellas Casa el Pisto (en el Alcázar Viejo) y Paco Acedo (junto a la Torre de la Malmuerta). Rafael es la cara visible de la taberna y Loli la maga de los fogones, con recetas como ésa de cocinar por separado los ingredientes para que el pisto, casi un siglo después, haga honor al nombre de la casa.

Dirección : Plaza de San Miguel.

: Plaza de San Miguel. Teléfono : 957 470 166.

: 957 470 166. Web: https://www.casaelpisto.com/

Un grupo de amigos disfrutan en la taberna El Pisto. / A.J. GONZáLEZ

Sociedad de Plateros El Abuelo

Ubicada originariamente en la plaza de San Miguel, la taberna sigue siendo el buque insignia de la emblemática red de establecimientos de la Sociedad de Plateros frente a ese corazón de Córdoba del siglo XX (y aún en el siglo XXI) que es Las Tendillas. Y es que el obligado traslado al que se vio sometida la taberna en 2002 se encontró muy cerca un buen, digno, sobrio y propicio rincón tabernero en un discreto callejón de Cruz Conde para rememorar tantos años de tradición. Hablamos de un legado que viene desde Cañero y el bar Benavides con Eduardo Pérez Jiménez, padre de Antonio Pérez El Abuelo, que en 1978 ya era un emblema de la vida vecinal desde la trasera de San Miguel. Fue en 2002 cuando la taberna cambió de sitio dos pasitos. Ahora, con el trabajo de Alejandro y Marco Antonio Pérez en un establecimiento donde, para muchos, mejor se trata la casquería y muchos fritos.

Dirección : Cruz Conde, 3.

: Cruz Conde, 3. Teléfono : 957 474 396.

: 957 474 396. Web: https://www.cordobapatrimoniogastronomico.com

Un grupo de amigos disfrutan en la histórica taberna Sociedad de Plateros El Abuelo. / A.J. GONZáLEZ

Sociedad de Plateros San Francisco

Fue fundada en 1872, apenas cuatro años después de constituirse la Sociedad de Plateros como seguridad social de la época para el gremio, y que comenzó a abrir una red de tabernas para recaudar fondos. El dato ya por sí solo habla de la antigüedad y de la raigambre en el barrio de este establecimiento que, turismo actual aparte, lo convierte en todo un centro social, histórico y cultural de la zona. Sin embargo, su espíritu actual se debe a la familia López Sicilia. Mención expresa merece Rafaela Sicilia Carmona, Señora de las Tabernas 2009. No fueron pocos los que se movilizaron para evitar su cierre hace un par de décadas. Rafael Serrano, y desde la cocina Pepa López Sicilia, consiguieron parar aquel sacrilegio, preservando el alma del barrio y el recuerdo de parroquianos del arte y la política que van desde Julio Romero de Torres a Julio Anguita, José Luis Villegas, Juan Carlos Limia...

Dirección : Calle San Francisco, 6.

: Calle San Francisco, 6. Teléfono : 957 470 042.

: 957 470 042. Web: https://www.tabernaplateros.com

Imagen del interior de la taberna Sociedad de Plateros San Francisco. / A.J. GONZáLEZ

Sociedad de Plateros María Auxiliadora

Pese a su antigüedad, ya que fue fundada en 1930, siendo la cuarta taberna que abrió la Sociedad de Plateros, la taberna de María Auxiliadora viene siendo sin duda desde hace dos décadas la taberna más presente en internet, ‘retuiteada’ y vista en televisiones de todo el mundo. De ello se ha encargado Manuel Bordallo, que supo ver que «buena prenda, en buena arca se vende», por lo que, además de dirigir una cocina de campeonato, quizá fuera el primero en entender que la red global y los medios audiovisuales son magníficas plataformas para hacerse ver. Eso sí, alternando las condiciones de plató de TV con el carisma de una taberna que en sus patios y salas no ha perdido nada del espíritu original, como muestra su también impresionante lista de parroquianos, eventos, participación en programas gastronómicos y culturales y tertulias, como la del desaparecido Rafael Mir Jordano.

Dirección : María Auxiliadora, 25.

: María Auxiliadora, 25. Teléfono : 617 036 368.

: 617 036 368. Web: https://restaurantecordoba.com/

Imagen de la histórica taberna Sociedad de Plateros Marí­a Auxiliadora. / A.J. GONZáLEZ

Sociedad de Plateros Séneca

En este edificio de 1857, la Sociedad de Plateros abrió en 1874 la que quizá fuera la taberna más intelectual de Córdoba, aunque solo sea por parroquianos como Fernando de los Ríos, Largo Caballero, la familia Romero de Torres, Pío Baroja, Martínez Barrios, Zuloaga, García Lorca, José María Pemán, Antonio Mairena, Ginés Liébana, Antonio Gala... De hecho, aquí en los años 20 del pasado siglo, tenía su tertulia ‘Los Legítimos’, peña cultural de postín que marcó el nacimiento del movimiento peñístico cordobés. Antonio Maigón y su familia se esfuerzan desde 2005 en mantener el espíritu de la taberna, a la vez que ha dedicado la planta superior a la actividad hotelera, algo que no está tan desligado de la historia del inmueble si se recuerda que esas dependencias en su día acogieron talleres joyeros, orífices y plateros que, seguramente, ya hacían escala en la taberna de abajo camino de casa.

Dirección : Plaza de Séneca, 4.

: Plaza de Séneca, 4. Teléfono : 957 496 785.

: 957 496 785. Web: https://www.hotelplateros.com/taberna-seneca

Interior de la taberna Sociedad de Plateros Séneca. / A.J. GONZáLEZ

Bodegas Campos

Institución cordobesa gastronómica, histórica, turística, empresarial, popular, patrimonial, social, cultural... Y aún podríamos seguir añadiendo muchos adjetivos, y aún así quedarnos cortos, para dar cuenta de que aquella taberna que abrió Domingo Campos en 1908 terminó siendo mucho más que eso. La Fundación Bodegas Campos, creada en 2008, es buen ejemplo de ello, o cómo la propiedad se fue haciendo con casas de vecinos, en las que conservó su espíritu individual, y crear un conjunto de arquitectura popular (de siglos de anexiones y segregaciones previas) en los que puede leerse la historia de Córdoba. Aunque la firma sea desde hace años un referente en la restauración, grandes eventos y catering, tras la crisis de la pandemia, que cambió muchas costumbres, se potenció con mucho cariño ese rincón de la taberna original, que nunca llegó a perder su sabor.

Dirección : Lineros, 32.

: Lineros, 32. Teléfono : 957 497 500.

: 957 497 500. Web: https://bodegascampos.com/