Córdoba Califato Gourmet | Restaurantes seleccionados por la Guía Michelin

Si hay un reconocimiento gastronómico conocido mundialmente son las estrellas Michelin. La Guía Michelin es el Olimpo de los dioses de la restauración, un espacio reservado solo para los mejores, la ‘crème’ de la ‘crème’ de la gastronomía mundial.

La idea generalizada es que son los chefs quienes optan a lograr una de esas estrellas, pero lo cierto es que no se conceden a los cocineros sino a los restaurantes, de forma que, aunque el chef no continúe en el establecimiento después de la concesión de la estrella, éste puede conservarla, siempre y cuando siga cumpliendo los cinco criterios que los críticos tienen en cuenta a la hora de otorgar una estrella Michelin. Son siempre los mismos criterios, sea cual sea el lugar donde se encuentre el restaurante evaluado: calidad de los ingredientes, armonía de los sabores, dominio de la técnica, la personalidad del chef, plasmada a través de su cocina, y, algo no menos importante, la regularidad a lo largo del tiempo y de la propuesta en su conjunto. «No nos importa quién cocine, siempre y cuando se mantenga el mismo nivel de calidad», sostienen.

Otra de las ideas erróneas más comunes es que solo se otorgan a quienes practican la denominada «alta cocina». En realidad «cualquier restaurante, de cualquier estilo y tipo de cocina, puede optar a las estrellas», afirman en el sitio web oficial de la guía, que destaca que «una estrella Michelin es un reconocimiento que otorgamos a los restaurantes que proponen una cocina excepcional». Eso sí, solo se concede por lo que hay en el plato y nada más. «El estilo de un restaurante o su grado de formalidad o informalidad no influyen lo más mínimo en la concesión de la distinción», indican. Tampoco el tipo de servicio es tenido en cuenta.

La Guía Michelin busca constantemente nuevas estrellas -en algunos casos recomendadas por sus seguidores-, pero también reevalúan constantemente las que ya han otorgado para garantizar que el comensal disfruta siempre de los mismos estándares de calidad.

Bib Gourmand

Desde 1997, los restaurantes con la mejor relación calidad/precio, aquellos que proponen una comida completa a un precio máximo razonable, se distinguen con un premio especial: el Bib Gourmand. Obviamente, el límite de precio para la consideración del Bib Gourmand varía de un país a otro, normalmente en función del coste de la vida, pero los inspectores aplican los mismos baremos, en todos los restaurantes, a la hora de valorar la calidad de los productos.

Lo que sí tienen en común estos restaurantes es su estilo de cocina, más sencillo, reconocible. Son ese tipo de locales que dejan «una sensación de satisfacción por haber comido, tremendamente bien, a un precio razonable», apuntan desde la guía, a la vez que subrayan que «puede que este galardón no sea tan conocido como la estrella Michelin, pero el Bib Gourmand es muy popular entre nuestros seguidores y nuestros inspectores dedican la misma cantidad de tiempo a buscarlos. Este premio a la relación calidad/precio demuestra que la buena comida no tiene por qué tener un precio elevado».

Junto a los restaurantes Bib Gourmand, en 2020 apareció la Estrella Verde, «una distinción creada con el fin de recompensar a los restaurantes más comprometidos con la gastronomía sostenible», explican. El nombre de Estrella Verde fue elegido por la comunidad de ‘foodies’ de la guía, por medio de un sondeo realizado a través de Instagram.

Los ‘foodies’ recomiendan, pero los que eligen son los famosos inspectores anónimos, antiguos profesionales de la hostelería y la restauración. «Una vez que varios inspectores han comido en un restaurante, se reúnen y ponen en común sus diferentes experiencias para tomar la decisión final en equipo», una decisión en la que la regularidad es fundamental porque «debemos asegurarnos de que todos los comensales van a disfrutar del mismo nivel de calidad cada vez que visiten el establecimiento», remarcan.

En el caso de la provincia de Córdoba, cuenta con un restaurante tres estrellas Michelin -la máxima distinción que se puede obtener-, el Noor de Paco Morales, y otro con una estrella, el Choco de Kisko García, pero también se puede presumir de otros 17 establecimientos Bib Gourmand, que son la muestra más fehaciente del altísimo nivel de la restauración y de la hostelería cordobesa.

Noor

Noor es la joya de la corona de la gastronomía cordobesa con sus tres estrellas Michelin. La Guía Michelin afirma que «es mucho más que un restaurante gastronómico, pues tras cada detalle hay un equipo multidisciplinar que aporta sus conocimientos para sacar de las tinieblas la esencia de esa Córdoba, culta y en cierto modo mágica, que deslumbró desde el Califato de Abderramán III». «En su luminoso interior, con la cocina vista y una bellísima labor de interiorismo, el chef Paco Morales (bien secundado por la jefa de cocina Paola Gualandi) recupera la esencia de la cocina andalusí desde los conceptos y técnicas actuales», continúa la guía, que recuerda que cada temporada se centra en una época. La 2025/26, la décima, pone el foco en el siglo XIX con «Tiempo de evolución. Avance y progreso», en forma de tres menús: Ruh (almaI, Fath (victoria) y Kawn (ser).

Dirección : Pablo Ruiz Picasso 8.

: Pablo Ruiz Picasso 8. Teléfono : 957 964 055.

: 957 964 055. Web: https://noorrestaurant.es/

El Chef Paco Morales en el restaurante Noor. / Manuel Murillo

Choco

La cocina de Choco conseguía en 2011 su primera estrella Michelin, que se acompaña de dos soles Repsol. La Guía Michelin describe el restaurante de Kisko García como «una casa que enamora por su arraigo, pues presentando un espacio de elegante minimalismo no ha perdido esa autenticidad inherente a los negocios de toda la vida». La nueva apuesta de Choco busca contar una historia sobre Andalucía. Kisko García nos adentra en una travesía sensorial por el sur, extrae los sabores y los integra en un menú mediante los cuatro pilares fundamentales del restaurante: arraigo, alma, ingenio y esencia. Cuatro puntos cardinales que se armonizan para reflejar una completa perspectiva sobre Andalucía, combinando la tradición con la búsqueda de nuevos horizontes, y explorando los recovecos del arte hasta encontrar la esencia de este lugar.

Dirección : Compositor Serrano Lucena 14.

: Compositor Serrano Lucena 14. Teléfono : 957 264 863.

: 957 264 863. Web: https://www.restaurantechoco.com/

Kisko García, chef del restaurante Choco, elaborando una de sus creaciones. / A.J. GONZáLEZ

Celia Jiménez

La chef Celia Jiménez, la primera mujer andaluza en conseguir una estrella Michelin gracias a su trabajo como jefe de cocina del restaurante El Lago de Marbella en el año 2005, muestra a los comensales una cocina innovadora con un marcado acento andaluz. Platos de aire contemporáneo, pero enraizados en el recetario tradicional y la despensa andaluces. La Guía Michelin destaca que el restaurante de Celia Jiménez «propone una cocina andaluza puesta al día en técnicas y presentaciones». Así, el restaurante cordobés dispone de varios menús degustación que permiten al comensal probar las elaboraciones seleccionadas por la chef, que ofrece diferentes platos de aire contemporáneo que se mantienen en continua evolución y proponiendo una experiencia gastronómica de máxima calidad al público más exigente.

Dirección : Escritora María Goyri, s/n (Open Arena).

: Escritora María Goyri, s/n (Open Arena). Teléfono : 957 049 855.

: 957 049 855. Web: https://www.celiajimenez.com/

La chef Celia Jiménez, en la elbaoración de un plato. / A.J. GONZáLEZ

ReComiendo

«Diversión, técnica, sabor, recuerdos, profesionalidad... y la personal filosofía culinaria del chef Periko Ortega, que hace todo lo posible por poner ‘power’ en los platos». Así describe la Guía Michelin al restaurante ReComiendo, un local con unas modernas instalaciones diseñadas para ofrecer un pequeño recorrido (los primeros ‘snacks’, antes de pasar al comedor contemporáneo, se toman en una original barra). «Ya en la mesa, empezamos a descubrir una cocina creativa construida sobre recuerdos y apasionada por los trampantojos. Aquí todo gira en torno a tres menús degustación en constante evolución: Recuerdos, Memoria y Nostalgia, los dos primeros con opción de maridaje», continúa la guía, que también llama la atención sobre «el excelente pase panes artesanos del horno La Tradición 1913, pues va acompañado... ¡con más de 20 aceites diferentes!».

Dirección : Calle Mirto, 7.

: Calle Mirto, 7. Teléfono : 957 107 351

: 957 107 351 Web: https://www.recomiendopower.com/

El chef Periko Ortega, elaborando un plato. / A.J. GONZáLEZ

Casa Pepe de la Judería

Entre los restaurantes cordobeses Bib Gourmand (mejor calidad/precio) recomendados por la Guía Michelin se encuentra este clásico del barrio de la Judería. «En sus coquetos comedores, repletos de carácter y tipismo, te ofrecerán una extensa carta de tinte regional que no está exenta detalles actuales (iconos del recetario cordobés, carnes seleccionadas del Valle de los Pedroches, platos de huerta y temporada, elaboraciones con atún rojo de almadraba...)», resalta la guía gastronómica, que no se olvida de la «encantadora terraza en la azotea». El restaurante, que celebró el pasado año su 30 aniversario, logró en el año 2022 su primer Sol Repsol gracias al equipo que capitanea el chef ejecutivo Juan Pedro Secaduras, que propone elaboraciones que tienen siempre presente la calidad del producto y el sabor.

Dirección : Calle Romero, 1.

: Calle Romero, 1. Teléfono : 957 200 744.

: 957 200 744. Web: https://restaurantecasapepedelajuderia.com/

Imagen del interior de la taberna Casa Pepe de la Judería. / A.J. GONZáLEZ

Casa Rubio

Referente de la buena mesa en Córdoba, el tapeo de calidad, la mejor cocina andaluza y un servicio exquisito, en los comedores de estilo clásico-regional de Casa Rubio «podrás degustar una propuesta de cocina tradicional, con toques actuales, donde siempre se cuidan las texturas y las presentaciones», señala la Guía Michelin. El restaurante actual es heredero de la Taberna del Cojo de San Nicolás, fundada en el año 1920, que una década después, fue adquirida por José María Jiménez, conocido por El Rubio, de ahí que el local empezara a llamarse Casa Rubio. En 2001 fue restaurado por los actuales propietarios, quien no solo han mantenido la estructura y valor histórico de la casa antigua original, sino también el valor de los productos frescos y de calidad y del recetario tradicional andaluz, sobre el que no dejan de indagar.

Dirección : Puerta de Almodóvar, 5.

: Puerta de Almodóvar, 5. Teléfono : 957 420 853.

: 957 420 853. Web: https://restaurantecasarubiocordoba.com/

Imagen de la taberna Casa Rubio. / CÓRDOBA

Regadera

El restaurante del chef Adrián Caballero «ofrece una cocina actual, muy de mercado, donde conviven los platos locales tradicionales (mazamorra, salmorejo, rabo de toro...) con otros más viajeros o de fusión (como su ceviche de corvina salvaje, manzana, espuma de piel de pepino y gazpacho de zanahoria escabechada)», describe la Guía Michelin, que resume su cocina con la frase «¡Finas texturas, sabores marcados e impecables presentaciones!». Su cocina es un trabajo de artesanía. «A diario elaboramos cada uno de los elementos que componen nuestros platos con las manos, el corazón y el mejor producto posible. No concebimos la cocina de otro modo», afirman. Y es que, aunque los platos están en continua evolución, su concepto y filosofía se han mantenido inamovibles: buscar siempre el mejor producto posible, tratándolo con el máximo respeto.

Dirección : Ronda de Isasa, 10.

: Ronda de Isasa, 10. Teléfono : 676 025 695.

: 676 025 695. Web: https://www.regadera.es/

El chef Adrián Caballero elaborando uno de sus platos. / CÓRDOBA

La Cuchara de San Lorenzo

Los hermanos López, Paco en los fogones y Narciso en sala, apuestan por «una cocina de base tradicional y local con toques modernos, cuidando los detalles y defendiendo las sugerencias vinculadas a los productos de mercado», señala la Guía Michelin. El amor por los platos de cuchara queda patente en su cocina, que nació enfocada a la taberna cordobesa y que ha ido evolucionando hacia la restauración con el objetivo de dar a sus clientes el mejor servicio posible y, sobre todo, la mejor gastronomía «donde siempre hemos querido destacar en trabajar con productos frescos, de temporada y platos de auténtica cuchara». Platos elaborados con mimo y delicadeza para sacar el máximo partido a los sabores que ofrece la provincia de Córdoba. Tras su última reforma, con la adquisición de dos plantas, el restaurante ofrece también eventos.

Dirección : Arroyo de San Lorenzo, 2.

: Arroyo de San Lorenzo, 2. Teléfono : 957 477 850.

: 957 477 850. Web: https://www.lacucharadesanlorenzo.es/

El chef Paco López mostrando uno de sus platos. / A.J. GONZáLEZ

El Envero

«Se ha labrado rápidamente un nombre y ya atesora una fiel clientela. En conjunto disfruta de una decoración moderna, con un buen bar de tapas, un comedor y un privado. Desde los fogones defienden una cocina actual de temporada (con sugerencias del día y opción de medias raciones en algunos platos), apostando tanto por los productos ecológicos de las huertas cercanas como por los procedentes de la almadraba», asegura la Guía Michelin sobre El Envero, que incluye al restaurante que comandan en las cocinas Manuel Valera y Santi Chávez entre sus Bib Gourmand, es decir, restaurantes que destacan por su relación calidad/precio. Y es que el local que fundó Fernando Villena cuida cada producto y lo trata para sacar su máximo potencial con texturas y sabores que hacen disfrutar cada bocado.

Dirección : Calle Teruel, 21.

: Calle Teruel, 21. Teléfono : 957 203 174.

: 957 203 174. Web: https://elenvero.com/

El chef de El Envero, Manuel Valera, mostrando uno de sus platos. / A.J. GONZáLEZ

Taberna El Número 10

En la taberna El Número 10, la tradición se vive en cada rincón. «Nuestra pasión por la gastronomía cordobesa se refleja en cada plato, elaborado con esmero y dedicación», confiesan. Precisamente, la Guía Michelin destaca que «sus tapas y raciones son un buen método para descubrir la cocina tradicional y regional». Con un enfoque en la calidad y la proximidad, utilizan ingredientes locales para crear platos que honran nuestras raíces. Es una mezcla de experiencias en torno al vino y a una cocina tradicional reinterpretada. De hecho, la taberna es «la casa del vino de la DO Montilla-Moriles» del Grupo Cabezas Carmona, y les encanta crear maridajes perfectos y siempre están atentos para guiar a los clientes en un recorrido por las diferentes crianzas de nuestros caldos, acompañándolos con tapas diseñadas para ser su pareja ideal.

Dirección : C/ Romero, 10.

: C/ Romero, 10. Teléfono : 957 421 483.

: 957 421 483. Web: https://tabernaelnumero10cordoba.com/

La chef Inma galvez en taberna El Número 10. / CÓRDOBA

Terra Olea

El concepto de este restaurante Bib Gourmand es recuperar algunas recetas de toda la vida, incorporando técnicas contemporáneas y añadiendo grandes dosis de originalidad en sus platos. Paco Villar, el chef a la cabeza de Terra Olea, reformula con respeto las cocinas autóctonas y presenta una carta llena de referencias que despiertan la curiosidad del comensal. «El chef, que sirve personalmente algunos platos, propone una gastronomía de tinte actual que defiende todo lo autóctono sin complejos, ensalzado siempre las materias primas cordobesas y el trabajo de los pequeños productores», apunta la Guía Michelin. Así, eligen su materia prima basándose siempre en productos de temporada y de proximidad, y acudiendo, por supuesto, a diferentes denominaciones de origen de la zona, también para los vinos.

Dirección : Rigoberta Menchú 2.

: Rigoberta Menchú 2. Teléfono : 957 917 355.

: 957 917 355. Web: https://terraolearestaurante.com/

El chef Paco Villa mostrando uno de sus postres. / CHENCHO MARTíNEZ

La Taberna de Almodóvar

La Guía Michelin, que distingue a esta histórica taberna con su Bib Gourmand (mejor relación calidad/precio), dice que «hablar de La Taberna de Almodóvar nos obliga a utilizar palabras como tradición y pasión, recordando siempre aquel ultramarinos familiar donde empezaron a servir comandas en Almodóvar del Río. El local, de cuidado ambiente clásico, mantiene la esencia del negocio primigenio, reproduciendo el recetario regional y velando por la conservación de los auténticos sabores locales». Los inspectores de la Guía Michelin se rindieron a sus famosas croquetas y es que la base de la cocina de Toñi Pozuelo es la gastronomía tradicional cordobesa con toques de modernidad y pequeñas innovaciones, pero sin desdibujar los contornos. Una cocina de producto de calidad pensada para el disfrute de los comensales.

Dirección : Benito Pérez Galdós, 1.

: Benito Pérez Galdós, 1. Teléfono : 957 940 333.

: 957 940 333. Web: https://www.latabernadealmodovar.com/

La familia Sánchez Pozuelo en la taberna de Almodóvar. / CÓRDOBA

La Casa de Manolete Bistró

«En sus elegantes salones, también hay un encantador patio central donde se puede comer, el chef Juanjo Ruiz propone una cocina contemporánea de base regional, complementando la carta con un menú degustación», remarca la Guía Michelín. Esta referencia recoge a su vez que este restaurante presenta «una carta dinámica, fresca, que se confecciona a diario en función de lo que les dicta la tradición, el mercado y la naturaleza, elementos que les inspiran para recrearse en elaboraciones suculentas, golosas, con bocados sabrosos y seductores, sin olvidar los vinos, que para la casa es mucho más que una bebida; es una experiencia que despierta los sentidos, acompaña momentos especiales y eleva cada plato a una nueva dimensión. Nuestra carta de vinos ha sido diseñada para ofrecer una selección de referencias únicas, con el sello de calidad, autenticidad y prestigio».

Dirección : Avenida de Cervantes, 10.

: Avenida de Cervantes, 10. Teléfono : 661 316 044.

: 661 316 044. Web: https://www.lacasademanoletebistro.com/

El chef Juanjo Ruiz, al frente de La Casa de Manolete Bistró. / CÓRDOBA

La Taberna de Cuatro Caminos

La hermana de La Taberna de Almodóvar es un restaurante que ya bebió las mieles del éxito en esta localidad cercana a la capital bajo el nombre La Taberna. Ya rebautizada como La Taberna de Cuatro Caminos, «ofrece una sencilla terraza, un bar no exento de cierto tipismo y tres salas, todas de montaje clásico, pero con curiosos detalles andaluces en la decoración. Sabrosa cocina de tinte regional, con platos contundentes que cuidan las presentaciones y grandes especialidades, como sus famosas croquetas, la mazamorra de Almodóvar, el salmorejo cordobés...», indica la Guía Michelin. Su cocina tradicional se basa en el producto de mercado. La calidad de las materias primas es cuidada al detalle igual que la presentación siempre cuidada, para ofrecer a los potenciales comensales una experiencia culinaria más que satisfactoria.

Dirección : Pl. de Cuatro Caminos, 8 (Almodóvar del Río).

: Pl. de Cuatro Caminos, 8 (Almodóvar del Río). Teléfono : 957 635 550.

: 957 635 550. Web: https://latabernadecuatrocaminos.com/

Imagen de taberna Cuatro Caminos. / CÓRDOBA

Arbequina

Arbequina es el restaurante del hotel Palacio del Bailío, un local de «atrevida carta de fusión, con un apartado de taberna local», destaca la Guía Michelin. En este establecimiento «la cocina de autor cobra protagonismo en un ambiente sofisticado y moderno, ideal para aquellos que buscan una experiencia gastronómica completa», afirma la citada guía. Su cocina se basa en el respeto por el producto local y de mercado, con un enfoque creativo de cocina de autor.

Su compromiso con la excelencia se basa en el uso de ingredientes frescos y de temporada, cuidadosamente seleccionados para crear platos que sorprendan por su sabor y originalidad, brindando una propuesta que refleja, tanto la riqueza de la gastronomía cordobesa como la visión creativa del equipo culinario. Así, cada plato es una obra de arte, diseñada para deleitar.

Dirección : Ramírez de las Casas Deza 10-12.

: Ramírez de las Casas Deza 10-12. Teléfono : 957 498 993.

: 957 498 993. Web: www.hospes.com/es/palacio-bailio/restaurante-bar-arbequina/

El chef Rubén González mostrando uno de sus platos. / A.J. GONZáLEZ

Los Berengueles

Lo primero que encandila de este establecimiento es la casa en la que se ubica, la casa palacio de la Marquesa de Valdeloro. Un magnífico edificio de inconfundible sabor andaluz que conserva los enrejados y los zócalos de azulejos de una belleza atemporal. El cuidado por el detalle ya anticipa la agradable experiencia culinaria que espera al comensal y que empieza por el trato siempre amable y atento.

La Guía Michelin destaca del local su «cocina tradicional rica en pescados, muchos procedentes del puerto de Motril», pero en su extensa y variada carta, no faltan los platos tradicionales más reconocibles.

Dirección : Conde de Torres Cabrera, 7.

: Conde de Torres Cabrera, 7. Teléfono: 957 472 828.

Imagen del interior del restaurante Los Berengueles. / CÓRDOBA

Tellus

«Antonio López, el chef-propietario, defiende una cocina tradicional con toques actuales donde conviven los guisos de toda la vida, como el de callos de ternera a la antigua usanza o el que hacen de rabo de toro, con otros más frescos e innovadores, como la mazamorra de queso de cabra, caramelizada y acompañada de sorbete de manzana verde», resalta la Guía Michelin. El «cocinero del otro lado del río» (haciendo referencia a su primer restaurante, Tempura) y su mano derecha, Nuria Murillo, también presentan una cuidada carta de vinos.

Dirección : Conchita de Cintrón, 1.

: Conchita de Cintrón, 1. Teléfono : 957 244 923.

: 957 244 923. Web: https://tellus.es/

Antonio López y Nuria Murillo al frente de Tellus. / CÓRDOBA

Garum 2.1

Como comenta la Guía Michelin, «este restaurante familiar no para de ganar adeptos y se ha consolidado con una visión actual del recetario cordobés; de hecho, ya han ganado varios concursos y premios de tapas. Ofrece platos a la carta y tres menús degustación (Origen, Esencia y Homenaje), con platos tan sorprendentes como su ‘Me muero por tus huesos, de oro y azabache’ (rabo de toro, sobre una base de tierra de almendra y tinta de calamar). El chef Juan Luis Santiago y su equipo ofrecen una experiencia que estimula las emociones y va mucho más allá de una comida bien preparada.

Dirección : San Fernando, 120-122.

: San Fernando, 120-122. Teléfono : 957 487 673.

: 957 487 673. Web: https://www.garum2punto1.com/

El chef Juan Luis Santiago, al frente de Garum 2.1. / FRANCISCO GONZáLEZ

Vértigo

«El chef Javier Moreno ha creado un restaurante, tremendamente original desde el punto de vista estético, que consigue reflejar el mundo de sus propios sueños para, desde una incoherente coherencia, dar rienda suelta a su creatividad. Cocina onírica muy personal, sin ataduras ni complejos a la hora de mezclar ingredientes de aquí y de allá», subraya la Guía Michelin de este local que propone una aventura gastronómica por los territorios culinarios más innovadores y los sabores con raíces mediterráneas de nuestra tierra.

Dirección : Doña Berenguela, s/n.

: Doña Berenguela, s/n. Teléfono : 623 033 328.

: 623 033 328. Web: https://vertigorestaurante.com/