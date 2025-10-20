Córdoba Califato Gourmet | Una muestra consolidada de la mejor gastronomía

El 26 de septiembre de 2014 abría sus puertas la primera edición de Córdoba Califato Gourmet (CCG), un evento gastronómico que se ha convertido ya en un referente nacional en el sector. La idea, rememora uno de sus fundadores, Antonio Caño, surgió en un ‘famtrip’ gastronómico en el Mercado Victoria. Así, de la mano de Gastronomoymas (Gy+) y organizado por Bumm eventos, Activa Congress y Gy+, con el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación de Córdoba y la Junta de Andalucía, comenzaba su andadura el nuevo evento gastronómico ideado por Juanma Barberá, Enrique Merino y Antonio Caño.

Los principios fundacionales no han variado en sus diez años de historia. Nació con el objetivo de la promoción turística, gastronómica y agroalimentaria de los productos de Córdoba y ese sigue siendo su ‘leit motiv’. Efectivamente, el objetivo de esta jornada de alta gastronomía era y sigue siendo convertir a Córdoba y su provincia en el centro del turismo gastronómico de España y apoyarla como destino turístico, gastronómico y cultural.

En su primera edición, el evento contó con la participación de siete chefs estrella Michelin y soles Repsol: Paco Roncero, Manuel de la Osa, Xosé Torres Cannas, Kiko Moya, Kisko García, Rubén Trincado y José Carlos García, que junto al chef Juanjo Ruiz, de La Salmoreteca, y el repostero Manuel Jara, de Más que postres, ofrecieron en el Real Círculo de la Amistad un ‘show cooking’ para 350 personas que tuvieron el privilegio de probar las ‘delicatessen’ fusión de las culturas romana, árabe, judía y cristiana ideadas por los chefs. En esta cena de lujo también se pudieron degustar productos de la despensa cordobesa, como el jamón Alta Expresión de Covap o el exclusivo pan de José Roldán, además del aceite de oliva virgen extra Carbonell, la cerveza Cruzcampo Gran Reserva y los vinos de Mar de Frades y Ramón Bilbao. CCG también salía a la calle con su ‘Califato in the Street’, una oportunidad para que los establecimientos cordobeses puedan darse a conocer con unas tapas, entre las que los chef Michelin eligieron las de los restaurantes El Balcón del Adarve, La Salmoreteca, La Caña D’España, Assilah, Mercado Victoria Barbancho Gourmet, Restaurante La Siesta y Blanco Enea. El evento se completó con una jornada técnica en la que el chef Paco Roncero impartió la ‘master class’ «Nuevas tendencias en la gestión de restaurantes: el modelo de ‘Sublimotion’».

El chef Paco Roncero, durante una de sus participaciones en e Córdoba Califato Gourmet. / CÓRDOBA

El éxito de la primera edición fue rotundo, tal que así que antes de que concluyera ya había fecha para la segunda edición, que tendría lugar los días 28 y 29 de septiembre.

En esta segunda edición, se celebraron dos cenas exclusivas en la que se reunieron siete estrellas Michelin y 14 soles Repsol: Andoni Luis Adúriz, Yayo Daporta, Kisko García, Ignacio Echapresto, Fernando Canales y Jesús Sánchez, junto con la cocinera cordobesa Celia Jiménez, como chef invitada. Además, hubo dos ‘show cooking’ al mediodía, uno de ellos, ‘Califato in the Street’, con concurso de tapas, en el que participaron 38 establecimientos en la plaza de las Tendillas y cuyos premios recayeron en Hospes Palacio del Bailío, taberna Corona, Catering Charlotte, Sibarita Fussion, taberna El Paseo y taberna La Siesta. En el segundo de los ‘show cooking’, los ganadores de la primera edición presentaron sus propuestas en el Círculo de la Amistad.

Éxito de público

En la tercera edición, la cita contó con un reparto de lujo. A los chefs cordobeses Paco Morales, Kisko García y Celia Jiménez y al premiado panadero y pastelero José Roldán, se unieron grandes cocineros como Mario Sandoval, Paco Pérez, Pablo González Conejero, Pepe Solla y Marcos Morán.

El ‘show cooking’ callejero se trasladaba al bulevar del Gran Capitán con 32 locales que presentaron una tapa que el público pudo disfrutar y votar. Con el resultado de las votaciones y la valoración de los chef Michelin, se eligieron a los ganadores. Así, por parte de los chefs los premiados fueron Gastrobar Arrocería el Buen Comer, restaurante La Siesta y taberna La Montillana. El público escogió por su parte las tapas del restaurante Arbequina, restaurante La Viuda, y taberna Norte y Sur.

Como no podía ser de otra forma, la Cena a 6 manos ofrecida por los chefs fue un lujo del que pudieron disfrutar 125 comensales que comenzaron la velada con tres joyas de la provincia de Córdoba: el jamón DO Los Pedroches, el aceite DO Priego de Córdoba y el vino de la DO Montilla Moriles.

La plaza de las Tendillas ha sido uno de los escenarios elegidos para las demostraciones culinarias de esta cita.jpg / CÓRDOBA

Con solo tres años de vida, y más de 3.000 personas respaldándolo con su participación, el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Córdoba reconocía al CCG como Mejor Producto Turístico por constituirse como un evento innovador y con éxito, tanto en su desarrollo como en producción y comercialización.

Traslado a octubre

Convertido en uno de los mayores eventos gastronómicos de nuestro país y gran promotor de la marca España, el Córdoba Califato Gourmet alcanzaba su cuarta edición, que cambiaba de fecha por primera vez, extendiéndose del 7 al 17 de octubre. No era la única novedad que incorporaba el evento, que este año recibía a los chefs Javier Aranda, Francis Paniego, Alberto Ferruz, María Marte, Albert Raurich y Macarena de Castro, que fueron acogidos, como en las ediciones anteriores, por los cordobeses Paco Morales, Kisko García, Celia Jiménez y José Roldán. ‘Califato in the Street’ incorporaba la Ruta de la Tapa, de forma que los establecimientos participantes tuvieron en sus locales la tapa concursante para que el público pudiera realizar su propia ruta. No obstante, se mantuvo el formato que tanto éxito había cosechado, el ‘show cooking street food’, que volvía a la plaza de las Tendillas, en el que participaron 40 establecimientos, seis de los cuales fueron premiados por el público y los chef estrella Michelin participantes en esta edición de 2017. En concreto, fueron los de Cocina 33, taberna Doble de Cepa, restaurante Arbequina, restaurante La Siesta, taberna El Poema y la Bodega de Lucman.

La ‘Slow Dinner’, en esta ocasión, tuvo lugar en el Castillo de la Albaida. Los chefs se dividieron en tres salas para ofrecer a un total de 180 comensales una cena de alta gastronomía. Una vez más, y como colofón a la cita gastronómica, los chefs ofrecieron una ‘show cooking’ en el Círculo de la Amistad en la que presentaron una tapa junto a la de los establecimientos ganadores de la edición precedente.

El 1 y 2 de octubre de 2018 llegaba el quinto y esperado Córdoba Califato Gourmet con un cartel de chefs que sumaban 12 estrellas Michelin y 16 soles Repsol, con los que el disfrute estaba garantizado. Una vez más,‘Califato in the Street’ sobrepasó todas las expectativas -superó las 11.000 tapas vendidas-, igual que las tres ‘Slow Dinner’ que ofrecieron los chefs Michelin Nacho Manzano, Fran Martínez, Ricardo Sanz, Mauricio Giovanini, Elena Lucas y Susi Díaz, que hicieron las delicias de los 180 comensales que tuvieron la suerte de probar sus elaboraciones y las de los locales Morales, García, Jiménez y Roldán. Fue una edición con marcado acento andalusí y así lo reflejaron los ganadores locales de esta edición: Caza Mazal, Qurtuba, Bocaíto Andalusí, por parte de los chefs, y Macsura, Patio de la Judería y La Siesta.

Además, este año se celebraba una jornada técnica, en donde una empresa especializada en el sector de la hostelería, en I+D y Formación, impartió un taller de ‘Design Thinking’, enfocado al desarrollo de proyectos de hostelería y a la gestión empresarial en el sector, en el que participó el director general del Basque Culinary Center, Joxe Mari Aizega.

Algunos de los maestros de la cocina que participaron en la edición de 2025, junto al cordobés José Roldán. / CÓRDOBA

La cocina andaluza fue el eje sobre el que giró la sexta edición de Córdoba Califato Gourmet, que se celebró los días 14 y 15 de octubre, una edición que no solo quería mostrar lo mejor de nuestra gastronomía, sino también homenajear lo que es santo y seña de la cultura andaluza.

En esta edición de 2019 cocinaron Óscar Calleja, David García, Jesús Segura, JuanLu Fernández, Pedro Sánchez, Benito Gómez y los cordobeses Kisko García, Paco Morales y Celia Jiménez, además del repostero José Roldán.

Este año la Cena a 6 manos, a la que solo pudieron acudir 65 comensales, fue elaborada por los tres últimos chefs andaluces en lograr la estrella Michelin: JuanLu Fernández; Pedro Sánchez, y Benito Gómez. Previamente, se celebró una mesa redonda en la que se abordó «La sostenibilidad y la alta gastronomía». En esta mesa redonda, en la que participaron Óscar Calleja, Jesús Segura y David García, también se debatió sobre cómo gestionar los desperdicios.

A estas alturas, CCG ya estaba considerado uno de los tres mejores eventos gastronómicos de cuantos se celebran en España, y el número uno en la modalidad de degustación gastronómica. El ‘Califato in the Street’ volvía a arrasar con las tapas de 40 establecimientos locales, entre los que fueron elegidos por público y profesionales el bar Moriles, La Cazuela de la Espartería, La Pastela -Los patios de la Marquesa-, Zahir Granito de Oro, Equis Neotasca y, de nuevo, restaurante La Siesta. Y si éxito tenía la versión callejera, lo mismo puede decirse del ‘show cooking’, con el que cada año se pone punto y final a la cita cordobesa y al que solo pueden acceder 250 afortunados.

El parón del covid

Aunque la primera intención de la organización del Córdoba Califato Gourmet fue adaptarse a la pandemia del covid-19 -se retrasó la fecha de celebración y se adaptaron horarios y aforos-, finalmente, la séptima edición de la cita tuvo lugar en 2021, los días 15 y 16 noviembre, con medidas extraordinarias de seguridad sanitaria y con las mujeres cocineras como protagonistas.

En realidad, el pistoletazo de salida de este atípico CCG fue el 18 de octubre, fecha en la que se celebró la jornada «Apostando por la gastronomía cordobesa», que abrió el chef del Noor, el tres estrellas Michelin Paco Morales, con la ponencia «Gastronomía Andalusí», a la que siguió una mesa redonda en la que participaron los también cordobeses Kisko García (estrella Michelin de Choco) y Celia Jiménez (la primera cocinera andaluza en lograr una estrella Michelin), que reflexionaron sobre el impacto que ha tenido Córdoba Califato Gourmet a nivel nacional.

Cordobeses disfrutan de una de las actividades organizadas por Córdoba Califato Gourmet. / CÓRDOBA

El ‘Califato in the Street’ se trasladó al Paseo de la Victoria y contó con 25 establecimientos, frente a los 40 habituales, pero batiendo récord. Más de 5.000 personas probaron las tapas y votaron sus favoritas, recayendo los premios en Amazónica, Okapi, Misa de Doce, La Cazuela de la Espartería, Equis Neotasca y Tienda Take. La ya tradicional cena de gala reunió a las chefs Celia Jiménez, Rocío Parra y Yolanda León, que realizaron su particular homenaje a las cocineras, mientras que la Cena a 6 manos fue servida por María José San Román, Rocío Parra y Celia Jiménez en el Real Círculo de la Amistad, en donde también tuvo lugar el ‘show cooking’ con el que se clausuró la cita, que contó con las tres cocineras mencionadas, Paco Morales y José Roldán, que en cada edición sorprende con sus panes.

A pesar del covid, la edición no dejó de innovar y así reunió a destacados periodistas y críticos gastronómicos, quienes realizaron una visita a bodegas de Montilla y participaron en la comida que Francis Cabello -chef de la pontanesa Casa Pedro- y Kisko García ofrecieron para 80 comensales en el restaurante Casa Pedro de Puente Genil.

Con la pandemia prácticamente superada, los días 16, 17 y 18 de octubre de 2022 llegaba la octava edición del Córdoba Califato Gourmet. que abría sus puertas con el siempre esperado ‘Califato in the Street’, en el que una veintena de establecimientos sacaron sus tapas a la calle. Los más apreciados por público y profesionales fueron Okapi, Verde y Carbón, Casa Pepe Salinas, La Cazuela de la Espartería, La Conchinchina y Cielito Lindo.

Ese año, Córdoba recibía de nuevo al chef del restaurante el Cenador de Amós, en Villaverde de Pontones (Cantabria) Jesús Sánchez. El tres estrellas Michelin diseñó el menú de la cena de gala que elaboró junto a los cocineros cordobeses Paco Morales, Kisko García y Celia Jiménez, además del pastelero José Roldán. Los cinco también serían los protagonistas, junto al ganador de la edición precedente, del ‘show cooking’ con el que cada año se pone punto y final al evento gastronómico cordobés.

Llegados a la novena edición, ya nadie duda de que el Córdoba Califato Gourmet es un indiscutible referente gastronómico a nivel nacional e internacional. Esta novena edición tuvo lugar los días 16 y 17 de octubre, con la presencia del tres estrellas Michelin Joan Roca, de El Celler de Can Roca, como presencia destacada.

No faltó el ‘Califato in the Street’, que repetía ubicación en el Paseo de la Victoria, con un absoluto éxito de público -según los datos de la organización fueron más de 15.000 los asistentes-, ni la Ruta de la Tapa por los establecimientos participantes en el ‘show cooking’ callejero, como tampoco la tradicional cena de gala y el ‘show cooking’ de clausura en el que los cordobeses Paco Morales, Kisko García, Celia Jiménez y José Roldán compartieron cocina con Joan Roca y el ganador de la edición anterior para ofrecer sus extraordinarias tapas y dejar a la provincia, como cada edición, con ganas de más Califato Gourmet.