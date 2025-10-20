Córdoba Califato Gourmet | La décima edición llega cargada de novedades

Por segunda vez en su historia (la primera fue por la pandemia del covid-19 en 2020), el Córdoba Califato Gourmet (CCG) se suspendió, precisamente, en el año en el que debía celebrar su décima edición. Aunque se había anunciado la fecha de celebración de esta emblemática edición para octubre de 2024, la organización del evento gastronómico y el Ayuntamiento de Córdoba barajaron trasladar la cita a la primavera. Antonio Caño, uno de los organizadores, comentaba entonces que querían que el evento fuera diferente por celebrar su décimo aniversario y, por eso, habían optado por mover el evento a la primavera, pero al final, la cita ha vuelto a su fecha habitual: el otoño. «Queríamos que el evento fuera diferente y que trajera sorpresas, pero sin perder la esencia que lo ha convertido en una cita obligada», remarcó Caño.

De hecho, la coordinadora del evento, Sara Lozano, señaló en la presentación de esta relevante cita que el objetivo de esta actividad es dar promoción y conocimiento a la gastronomía de la provincia de Córdoba, con un especial protagonismo de los productos autóctonos de cada comarca. Productos como frutas, hortalizas, quesos, ibéricos o vinos y, por supuesto, nuestro apreciado aceite de oliva virgen, presente en las elaboraciones tradicionales, con toques de innovación, que logran el nivel de excelencia que atesora la cocina cordobesa.

Así, después de un año de espera, está previsto que los próximos días 20 y 21 de octubre abra sus puertas al público la flamante décima edición del mejor escaparate de los productos, la gastronomía y el buen hacer hostelero de Córdoba y su provincia. Y lo hará con un programa en el que no faltarán las novedades, como merece la ocasión, que servirán para promocionar la cultura gastronómica cordobesa y sus productos y también para poner de relieve la profesionalidad de la hostelería y restauración de Córdoba y su provincia.

El Círculo de la Amistad acogerá, como en ediciones anteriores, el 'shoecooking' oficial con el que se cierra el CCG. / MANUEL MURILLO

Para este décimo aniversario, el CCG de 2025 contará en sus cocinas con dos chefs de excepción, los tres estrellas Michelin Paco Morales, del restaurante cordobés Noor, y Toño Pérez, del restaurante Atrio en Cáceres, a los que se unirán, como es habitual, la flor y nata de la restauración cordobesa, el estrella Michelin de Choco, Kisko García, Celia Jiménez y el repostero campeón del mundo de panadería, José Roldán.

El cacereño Toño Pérez es uno de los chef españoles más reconocidos y influyentes. Apasionado por el producto local de temporada y la tradición gastronómica extremeña como base de la creatividad vanguardista que caracteriza su cocina, Pérez se declara un apasionado de todo lo que atañe a la mesa. Su momento de mayor satisfacción es cuando ve que la gente se va feliz. Seguro que felices estarán los afortunados que probarán sus elaboraciones en esta edición.

Serán dos días de intensa actividad, en los que se inauguran espacios junto a la Mezquita-Catedral con el objetivo de acercar este importante evento culinario y gastronómico a quienes visitan la ciudad esos días. De hecho, expandir la marca Córdoba Califato Gourmet es uno de los objetivos de esta edición que, también se mantiene fiel a las actividades que le han dado la relevancia nacional de la que goza.

Así, el lunes 20, el popular y siempre complaciente ‘Califato in the Street’ abrirá sus puertas, de 13.30 a 16.00 horas, inaugurando ubicación, en concreto, en la Puerta del Puente (junto al Arco del Triunfo). Hasta el momento, según informa la organización, hay más de cuarenta establecimientos inscritos, locales que participan paralelamente en la Ruta de la Tapa que se viene celebrando desde el día 6 y hasta el 19 de octubre. Como en años anteriores, el público elegirá con su voto tres de las tapas que se podrán degustar y otras tres serán seleccionadas por chefs, periodistas y blogueros especializados. Los seis ganadores tendrán la oportunidad de presentar sus elaboraciones, junto a los de los chef Michelin en el ‘show cooking’ de la siguiente edición, con el que cada año se despide el CCG. Otra de las novedades que presenta el Córdoba Califato Gourmet este año es el denominado ‘Califato Lab, el laboratorio para hablar y analizar la gastronomía tradicional cordobesa, con producto local. Los cocineros cordobeses Marcial Vega, del restaurante la Alcazaba de las Torres de Cañete de las Torres; Ezequiel Montilla, del restaurante Alma de Puente Genil, y Carlos Hernández, de Kàran Bistró de Pozoblanco, elaborarán varios platos tradicionales de la gastronomía cordobesa mientras dialogan con Rafael Moreno, director de la Cátedra de Gastronomía Mediterránea de la Universidad de Córdoba.

El chef tres estrellas Michelin Toño Pérez serña el protagonista este año. / CÓRDOBA

También el lunes, a las 12.00 horas, y también por primera vez, el Centro de Recepción de Visitantes acoge la jornada «La cocina de Córdoba en la crítica gastronómica de España», de la mano del catedrático de Anatomía Patológica de la Universidad de Granada, experto y crítico gastronómico, Raimundo García del Moral. La jornada culminará, de 21.00 a 23.00 horas, en el Real Círculo de la Amistad, que un año más será escenario de la cena Paco Morales y sus amigos, una cena a ocho manos elaborada por los chefs Paco Morales, Toño Pérez, Kisko García y Celia Jiménez, con los panes siempre sorprendentes de José Roldán. La cena, que tiene un coste de 200 euros por comensal, servirá también para reconocer y homenajear a García del Moral.

El martes, a las 12.00 horas, Bodegas Campos acoge la rueda de prensa oficial del Córdoba Califato Gourmet en la que participarán todos los chefs de esta edición, quienes entregarán los premios a los ganadores de ‘Califato in the Street’.

Bodegas Campos albergará también por primera vez el ‘show cooking’ oficial con el que se pondrá punto y final a este décimo aniversario. En este ‘show cooking’, los chefs estrella Michelin y los cocineros de los establecimientos ganadores del ‘Califato in the Street’ en la edición anterior (Por parte de los chefs: El Club, Sojo Fusión y La Cazuela de la Espartería y, por parte del público: Verde carbón, La Siesta Grill, Okapi y La Cuarta Luna Gastrobar), mostrarán a los afortunados asistentes en vivo su creatividad, la técnica y la pasión que se verá reflejada en doce tapas únicas, a la altura de la más destacada cita gastronómica de Andalucía y una de las más importantes de España.