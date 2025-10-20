Córdoba Califato Gourmet | Córdoba, el escenario de un banquete excepcional

La cocina cordobesa se prepara para su cita más esperada. El 20 y 21 de octubre, la ciudad y su provincia volverán a convertirse en un mapa de aromas, fuegos y conversaciones alrededor de la mesa con la celebración de la décima edición del Córdoba Califato Gourmet (CCG). No se trata de un festival más: es un viaje por escenarios que son tanto espacios físicos como simbólicos, un recorrido que va de la Puerta del Puente al Círculo de la Amistad, de las Bodegas Campos a los rincones de la provincia, y que incluso tiende un puente invisible hacia Cáceres, hermanada en estrellas Michelin y en herencia cultural.

Más que un evento, el Califato Gourmet es un banquete a cielo abierto donde cada escenario se convierte en plato, cada chef en narrador y cada producto de la tierra en protagonista.

Puerta del puente: La ‘zona cero’ del turismo como mesa común

El pistoletazo de salida se dará en la Puerta del Puente, junto al imponente Puente Romano y la Mezquita-Catedral. Este enclave, corazón turístico de Córdoba, será ocupado durante unas horas por el ‘Califato In The Street’, que reunirá a más de cuarenta establecimientos de la capital y la provincia.

Aquí, la gastronomía se sirve en formato tapa: bocados a tres euros que condensan tradición e innovación en miniatura. La fórmula recuerda a un coro polifónico: cada bar aporta su voz, pero juntos crean un único canto gastronómico. La cita, que forma parte de la Ruta de la Tapa, celebrada del 6 al 19 de octubre, es una de las más esperadas por cordobeses y visitantes, con barras improvisadas, ambiente festivo y un jurado que combina paladares expertos y voto popular.

Pero la novedad de esta décima edición no se queda en el tapeo. Surge aquí el ‘Califato LAB’, un laboratorio culinario que juega a reinterpretar las recetas de siempre con técnicas de hoy. Chefs como Matías Vega (Cañete de las Torres), Carlos Fernández (Pozoblanco), Rafael Lora (Palma del Río) o Antonio Jiménez (Montilla) prometen traer la provincia a la capital en estado puro: de la dehesa de Los Pedroches al aceite virgen de la campiña, pasando por el sabor ahumado de los embutidos y la frescura de las huertas. Todo ello bajo la coordinación académica de Rafael Moreno, director de la Cátedra de Gastronomía Mediterránea de la Universidad de Córdoba (UCO).

Uno de los principales atractivos es poder contemplar cómo reconocidos chefs preparan suculentos platos en vivo. / CÓRDOBA

La provincia cobra cuerpo y voz aquí y se alía con la marca Sabor a Córdoba, impulsada por Diputación e Iprodeco, que refuerza la idea de que la excelencia no se mide en kilómetros recorridos, sino en la cercanía de un producto bien cultivado.

CRV: donde la crítica se sienta a la mesa

El Centro de Recepción de Visitantes (CRV) se convertirá en foro de reflexión gastronómica. Allí se celebrará la jornada «La cocina de Córdoba en la crítica gastronómica de España», con voces de referencia como el doctor Raimundo García del Moral, homenajeado además durante la cena del lunes.

El CRV es, en este contexto, como un buen vino de crianza: un lugar donde se decantan ideas, se confrontan estilos y se proyecta la cocina cordobesa más allá del paladar inmediato. Córdoba no solo cocina, también piensa su gastronomía.

Real Círculo de la Amistad: alta cocina a ocho manos

El Círculo de la Amistad, con su Salón Liceo, es en esta edición un altar de la alta cocina. Al caer la noche, los afortunados comensales cruzarán las puertas del Real Círculo de la Amistad, que acogerá la tradicional cena a ocho manos. Este escenario, con sus salones llenos de historia, será testigo de un menú irrepetible, creado por Paco Morales, Toño Pérez, Kisko García, Celia Jiménez y el maestro panadero José Roldán.

La cena será algo más que un desfile de platos: un homenaje a la amistad entre cocineros, a la memoria de la tradición reinterpretada y al propio doctor García del Moral. El pan de Roldán, amasado como metáfora de unión, se servirá como prólogo de un menú donde el maridaje ‘premium’ busca ser poesía líquida.

Bodegas Campos: el fogón como teatro

La segunda jornada llevará a los asistentes a las Bodegas Campos, otro de los templos gastronómicos cordobeses. Allí tendrá lugar la rueda de prensa oficial, la entrega de premios de ‘In The Street’ y, sobre todo, el ‘show cooking’ oficial.

El Córdoba Califato Gourmet ofrece propuestas que esperan ser disfrutadas por unas 5.000 personas. / CÓRDOBA

Durante dos intensas horas, los chefs elaborarán en directo una colección de doce tapas -una suerte de sinfonía gastronómica- que mezcla las creaciones de las estrellas Michelin con las de los ganadores del certamen popular. Los 250 asistentes previstos serán testigos privilegiados de este espectáculo de fuego, cuchillos y emulsiones servidas al momento.

En Bodegas Campos, cada tapa se convierte en obra breve: intensidades concentradas en dos bocados que, como los buenos poemas, dejan eco largo en la memoria.

Escenarios invisibles: la mesa tendida entre ciudades

Más allá de los espacios físicos, esta edición del Califato despliega también escenarios invisibles. El diálogo entre Córdoba y Cáceres, unidas por su condición de ciudades Patrimonio y por sus cocineros triestrellados es quizás el más evocador. Es como un puente tendido entre dos culturas que comparten raíces árabes y romanas, pero que encuentran en la mesa el idioma común.

Del mismo modo, la red de restaurantes y bares de la provincia constituye otro escenario remoto: locales de Palma del Río, Pozoblanco, Puente Genil o Cañete de las Torres participan en la Ruta de la Tapa y en el LAB, demostrando que la identidad culinaria cordobesa se escribe con muchos acentos y ubicaciones.

En diez años de historia, el Califato ha reunido a más de 50 chefs y 80 estrellas Michelin. La edición de 2025 espera atraer a 5.000 visitantes, un cuarto de ellos turistas gastronómicos. Pero más allá de las cifras, lo que este encuentro consigue es que Córdoba -tanto su capital como su provincia- se sirva en bandeja al mundo, como un destino donde el patrimonio se come, se bebe y se conversa.

Quienes llegan a Córdoba no solo buscan monumentos y legado: buscan experiencias. Y el Califato es eso mismo, un viaje sensorial donde cada escenario se convierte en plato, cada plaza en mesa y cada copa en brindis compartido.

Porque al final, lo que se celebra en octubre no es solo un festival gastronómico: es la constatación de que Córdoba entera, de norte a sur y de este a oeste, sabe a algo único.