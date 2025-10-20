Córdoba Califato Gourmet | El certamen, visto desde el diario de los cordobeses

Como no podía ser de otra forma con toda información que lo merece, Diario CÓRDOBA ha dado cuenta puntualmente de Córdoba Califato Gourmet desde aquella primera edición de septiembre de 2014, no solo del desarrollo de los actos sino también recordando la filosofía y la trascendencia del ciclo, todo ello mientras que paralelamente la cita se hacía mayor y más popular en cada ocasión.

Ya en los periódicos de papel de septiembre de 2014 un titular lo decía todo: «El gran éxito de Califato Gourmet garantiza una segunda edición». Eran tiempos de fiebre gastrofashion en España alentada por concursos culinarios en TV, como recogía aquella información. Córdoba, sin embargo, daba una vuelta de tuerca más en busca de ser un referente nacional que, de entrada, ya lo conseguía en la primera edición con el respaldo del público: 550 asistentes al programa de la jornada. De hecho, este éxito fue el que llevó a anunciar a la organización el mismo día que la segunda edición se celebraría un año después, pero aumentando a dos jornadas, el 28 y 29 de septiembre.

La edición digital

También en esta ocasión Diario CÓRDOBA estuvo allí para que el lector conociera desde el primer momento de todo el programa del Califato Gourmet, que reunía entre sus participantes seis estrellas Michelin y 14 soles Repsol, mientras que la cita comenzaba ese año a acaparar sitio en las portadas de la edición de papel. Además, lógicamente, del periódico digital, convertido en un magnífico y cómodo instrumento para llevar en el bolsillo, en el móvil, toda la información. Algo muy útil, por ejemplo, para aquel primer concurso de tapas con 40 establecimientos.

Lo mismo puede decirse de la edición de 2016, en la que Califato Gourmet ya se había consolidado entre las grandes citas culinarias del país y se contaba con la participación de doscientos profesionales y diez mil asistentes, recogía Diario CÓRDOBA de un certamen que se quedaba chico en días y que obligó en 2017 a extender la cita, celebrada en el mes de octubre y ya con diez chef.

Un debate más allá del córdoba Califato Gourmet

Las ediciones se fueron sucediendo con los años, así como las portadas y las páginas dedicadas al ciclo, y no fueron pocos los años en los que el periódico aprovechó el evento para ir un poco más allá del certamen y repasar la situación de la gastronomía cordobesa y su impacto en el sector turístico y la imagen de la ciudad, un debate de fondo también necesario que Califato Gourmet ponía sobre la mesa, nunca mejor dicho.

Una reproducción de la hemeroteca de Diario CÓRDOBA en su edición digital / CÓRDOBA

Por ejemplo, en 2018, Califato Gourmet ya era noticia días antes de comenzar el programa. Aunque las fechas de celebración se habían trasladado a los días 1 y 2 de octubre, ya el 27 de septiembre se informaba de que todas las entradas para las tres cenas del ciclo estaban vendidas. De la edición de 2019 del certamen, por su lado, se destacaba la innovación, especialmente en los premios a las mejores y más creativas tapas concedidos por los chef participantes, recogía Diario CÓRDOBA el 15 de octubre.

El parón impuesto por la crisis sociosanitaria de la pandemia del covid-19 impidió la celebración del Córdoba Califato Gourmet de 2020, en un año en el que, sin embargo, y con el confinamiento, la gastronomía se revalorizó aún más si cabe con muchos que se refugiaron en los fogones de sus casas para redescubrir los múltiples valores de la cocina. Así, la cita con Califato Gourmet 2021 tuvo un significado muy especial no solo por la incorporación de lleno de la provincia, sino por todo lo que implicaba de esperanza frente a las consecuencias de la pandemia. Eso sí, con las obligadas mascarillas que solo podían retirarse lo justo para probar los exquisitos bocados. Quedan para la historia esas fotos de Diario CÓRDOBA con los rostros de los chef medio tapados y con autoridades y participantes guardando la distancia en los eventos, mientras que las restricciones de movimiento dejaban a muchos chef sin poder preparar sus viajes a Córdoba.

La normalidad plena se alcanzó con la edición de 2022, del 16 al 18 de octubre, como reflejó el periódico, con la asistencia por primera vez de un chef tres estrellas Michelin, Jesús Sánchez, del Cenador de Amós. El protagonista en 2023 sería el muy mediático Joan Roca, del Celler de Can Roca, y también tres estrellas Michelin, que marcó una edición con su correspondiente reflejo en las páginas de CÓRDOBA, un camino que también puede seguir el lector a través de las informaciones que guarda la hemeroteca de la edición digital en la pestaña Califato Gourmet.