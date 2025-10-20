¿Qué centros comerciales y supermercados abren en Córdoba por San Rafael?

Este viernes, 24 de octubre, es festivo local en Córdoba capital por la celebración del Día de San Rafael. Se trata de una de las celebraciones más populares de la capital en honor a su Custodio y es una jornada de celebraciones familiares, encuentros con amigos y de peroles.

Ya sea para compras de última hora en el supermercado o por simple ocio, cabe preguntarse: ¿abren los comercios el Día de San Rafael?

No todos los comercios abrirán sus puertas esta jornada, pero hay que tener en cuenta que la zona centro de la capital es considerada por la Junta de Andalucía como Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), lo que permite a los comercios abrir en todos los festivos si así lo desean.

Centros comerciales

Estos son los horarios centros comerciales de Córdoba el 24 de octubre:

Centro Comercial El Arcángel. Su zona comercial y supermercado permanecen cerrados el 24 de octubre. La zona de ocio y restauración tiene horario de 10.00 a 0.00 horas.

Centro Comercial La Sierra. La zona comercial y el hipermercado Carrefour cierran esta jornada.

Patios de Azahara. El centro comercial permanece cerrado esta jornada.

Centro Comercial Zoco. Sus tiendas y el supermercado Deza, permanecen cerrados esta jornada. El ocio y la restauración tiene horario de 12.00 a 00.00 horas.

El Corte Inglés. Los centros de El Corte Inglés de Ronda de los Tejares y Ronda de Córdoba abren en horario especial de 10.00 a 22.00 horas.

Supermercados

Habrá disponibilidad para acudir a algunos supermercados el viernes 24 de octubre:

Mercadona. Como suele ser habitual los supermercados de Mercadona permanecen cerrados el día festivo.

Supermercados Deza. La cadena de supermercados permanece cerrada en esta jornada festiva. Los detalles aquí.

Supermercados Piedra. La cadena cierra tanto los supermercados Piedra como Más Ahorro.

Proxi. Abren en su horario normal los 365 días al año de 8.15 a 22.00 horas.

Optima. Abren en su horario normal 365 días al año de 8.15 a 22.00 horas.

Lidl. Sus establecimientos abre de 9.00 a 21.30 horas.

Aldi. Apertura de sus establecimientos de 9.00 a 21.30 horas.

Carrefour. Cierran sus hipermercados. Y los Carrefour Express abren con horario de 9.00 a 22.00 horas, o de 10.00 a 22.00, dependiendo del centro. Consulta detalles aquí.

Supermercados Día. La mayoría de sus tiendas abren en horario habitual. Puedes consultar los detalles aquí.

Alcoop. Los supermercados de esta cadena permanecen cerrados con motivo del festivo.