'Construyendo desde los Feminismos' pone el foco en los cuidados en un ciclo de actividades que organiza en Córdoba

La octava edición del ciclo Construyendo desde los Feminismos arranca este martes, proponiendo cuatro actividades que permitan "reflexionar y poner la vida y los cuidados en el centro", asegura la organización en una nota de prensa.

"Construir feminismos es construir comunidad, es tejer alianzas, es transformar realidades desde lo cotidiano y desde lo colectivo. Y esto pretende materializarse en la edición de este año", continúa el comunicado.

Programación

El ciclo dará comienzo con una mesa inaugural, a cargo de Sara Pinzi (vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la Universidad de Córdoba), Lourdes Arroyo (arquitecta y anterior coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Córdoba) y Cristina Contreras (coordinadora de Ecologistas en Acción en Córdoba). Esta actividad tendrá lugar este martes 21 de octubre, a las 17.30 horas en la Biblioteca Central Antonio Gala.

El día siguiente, miércoles 22 de octubre, estará dedicado a reflexionar sobre cómo cambiar la lógica del sistema, "donde prima el beneficio de unos pocos (en masculino no inclusivo), generando pobreza y desigualdad", como narrarán jóvenes integrantes de las Plataforma de Solidaridad de la asociación Barbiana, y "cómo pasar a poner la vida en el centro desde la práctica asociativa", a cargo de Marta Pascual (Ecologistas en Acción Madrid). La actividad dará comienzo a las 17.30 horas, también en la Biblioteca Central.

Cartel con las actividades del ciclo feminista. / CÓRDOBA

La siguiente semana, el martes 28 de octubre, tendrá lugar la actividad Faro en un patio: mujeres que habitan la ciudad, organizada por la asociación PAX Patios de la Axerquía, donde se reflexionará sobre "el papel de las mujeres en (re)habitar la ciudad" y se proyectarán partes de las entrevistas del documental que la asociación está realizando sobre la comunidad de vecinas, la vida en patios y su cuidado. Será a las 18.00 horas en la Casa Patio situada en la calle Montero 12.

Debates

Por último, concluirá este ciclo la actividad CUIdadanas del mundo, donde "podremos debatir sobre el concepto de cuidados, el impacto de las cadenas globales de cuidados y conocer datos y experiencias del Observatorio de Cuidados de la asociación Ormusa de El Salvador". Tendrá lugar en la Biblioteca Central, a las 17.30 horas.

Con este ciclo y su intención de poner los cuidados en el foco, se pretende "buscar la reflexión y que, durante estas actividades, se hable de cuidar, de ser cuidadas, de la responsabilidad compartida de las entidades sociales y las instituciones públicas, de cómo gestionamos lo común, es decir, como pasar de lo personal a lo político. Frente a un sistema que le da más valor al beneficio económico queremos poner en valor esas tareas, gratuitas o precarizadas en la mayoría de los casos, que sostienen la vida y que permiten que todo lo demás exista".

Este ciclo es posible "gracias al trabajo conjunto y coordinado de las entidades Córdoba Solidaria, Plataforma del Voluntariado de Córdoba, Maizca, Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), Paz con Dignidad, Anyme, La Tejedora y Ecologistas en Acción", finaliza la nota.