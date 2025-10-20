CECO detecta "mucho interés" de las empresas de Córdoba por trabajar en la Base Logística del Ejército de Tierra

La Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) ha detectado "mucho interés" de las empresas cordobesas por colaborar con la Base Logística del Ejército de Tierra, según ha afirmado este lunes su presidente, Antonio Díaz, momentos antes de la celebración de la jornada Tecnología, Innovación y Oportunidades en la BLET.

El encuentro cierra el ciclo de reuniones celebradas en la provincia con objeto de que el tejido productivo conozca las vías para convertirse en proveedores de bienes y servicios de la futura base. El presidente de la patronal ha explicado a la prensa que "hay muchas empresas que asisten a nuestras sesiones informativas sobre este tema y muestran mucho interés. Sobre todo, por llegar a ser contratistas con el Ministerio de Defensa".

Presentaciones a empresarios

En este sentido, ha afirmado que, con la colaboración de la Diputación de Córdoba, han presentado el proyecto de la base logística a empresarios de Posadas, Peñarroya-Pueblonuevo, Villa del Río, Fuente Palmera, Montilla y Puente Genil.

CECO colabora con la consultora especializada Licita y Acción para ayudar a las sociedades interesadas, y también está desarrollando seminarios para asesorar y dirigir a las empresas en su preparación para la contratación pública.

Mesa con los ponentes en las jornadas de la BLET organizadas por CECO. / Manuel Murillo

"Esperemos que para el año que viene empiecen a salir las primeras licitaciones de construcción", ha avanzado Antonio Díaz. Industria, calderería, tecnología e inteligencia son algunos de los sectores demandados para el impulso de la base logística.

Tras la edificación de la BLET, serán necesarios otros servicios como guardería o cafetería para los profesionales que se instalen allí

No obstante, el presidente de la patronal ha recordado que "ahí se abre un mundo tremendo", ya que después de la edificación serán necesarios otros servicios como los de guardería y cafetería para atender las necesidades de los profesionales de la BLET.

"Un referente para toda la Defensa"

La jornada ha sido conducida por Pedro Díez, presidente de la Asociación Española de Empresas de Tecnologías Duales (Tecdual), quien ha destacado en la presentación que "la BLET es un referente para toda la Defensa", ya que la del Ejército de Tierra servirá como guía para otras.

Este encuentro ha comenzado con la intervención del coronel de Artillería Juan Castro, quien ha situado a los asistentes haciendo hincapié en que el nombre del proyecto es Centro Tecnológico y Logístico del Ejército de Tierra.

Algunos de los asistentes a las jornadas de CECO sobre la BLET. / Manuel Murillo

Además del jefe de área de Sistemas de Información y Tecnología, han intervenido el coronel José Luque, jefe del área de Logística e Infraestructura, y el comandante Antonio Tarriño, jefe de sección económica PCMVR2.

Innovación cordobesa para la BLET

Por último, ha participado David Díaz, director general de Geointegral, una empresa cordobesa que participa en el desarrollo de la BLET aportando la geotermia para su climatización y para la generación de agua caliente sanitaria.

David Díaz ha afirmado que "en nuestra experiencia, hemos encontrado un Ministerio de Defensa muy abierto a que le hagan llegar opciones e innovaciones tecnológicas". En esta línea, ha manifestado que "si bien en otras décadas la tecnología militar avanzaba muy rápidamente, hoy en día la tecnología civil ha avanzado también muy rápido y hay tecnologías per se que son duales, que se pueden aplicar en defensa y en el ámbito civil, y hay otras que se están aplicando en el ámbito civil, que se pueden aplicar perfectamente, haciendo algún tipo de innovación, en la defensa".