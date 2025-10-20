Loterías
La Bonoloto deja un segundo premio en el barrio de Santa Rosa de Córdoba
El boleto afortunado ha sido valido en el despacho receptor de la calle Palmera
La jornada del 20 de octubre pasará al recuerdo del vecino o vecina de Santa Rosa que tenga en su poder el boleto con la combinación que ha llevado a este barrio un segundo premio de la Bonoloto. La combinación ganadora, según informa el departamento de Comunicación de Loterías y Apuestas del Estado, ha sido la formada por los números 2, 4, 5, 13, 32 y 42, siendo el complementario el 29 y el reintegro el 9.
Pues bien, en Córdoba, concretamente en el despacho recepetor de la calle Palmera, esquina con la calle Chopos, se ha validado un boleto con cinco de los números afortunados más el complementario, lo que supone un valor para su propietario de 45.222,43 euros. Esta misma combinación de cinco número más complementario también se ha dado en otras dos localidades andaluzas: en Málaga y en Órgiva.
Por su parte, tan solo ha habido un premio de primera categoría (seis aciertos), que se ha validado también en una ciudad andaluza, lo que da a su portador el derecho a cobrar 1.051.108, 15 euros del acierto. Ha sido en Cádiz, cerrando así un sorteo que ha beneficiado en primicia a Andalucía.
