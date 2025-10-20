El Ayuntamiento de Córdoba destina más de 1,4 millones a proyectos de solidaridad y cooperación internacional

La delegada de Cooperación y Solidaridad del Ayuntamiento de Córdoba, Narci Ruiz, ha presentado este lunes en el Consistorio la convocatoria de subvenciones de Solidaridad y Cooperación 2025, a la que se destinará este año un total de 1,4 millones de euros, 200.000 euros más que el año pasado. Este programa de ayudas forma parte de la Agenda Córdoba de Cooperación, cuyo objetivo es "promover la solidaridad activa, transformadora y sostenible", en palabras de la propia delegada.

Las subvenciones se desglosan en distintas líneas de acción: 738.000 euros se asignan a fondos destinados a proyectos de cooperación al desarrollo en 17 iniciativas distribuidas por países como Perú, Bolivia, Guatemala o Etiopía; se conceden 130.000 euros a acción humanitaria para crisis y desastres naturales en Malí, Madagascar, Jordania y Gaza; y 194.000 euros se utilizarán para proyectos de educación al desarrollo.

Ruiz ha afirmado que tres de las cuatro convocatorias anuales han finalizado ya el proceso de resolución, a falta de aprobarse por la Junta de Gobierno local la convocatoria de tipo A, pensadas para acciones humanitarias "con más dilatación en el tiempo, más profundas y complejas". Asimismo, seis de cada diez proyectos este año han estado relacionados con la promoción de los derechos de las mujeres y la seguridad alimentaria.

Compromiso con los voluntarios y oenegés

La delegada ha querido mostrar el compromiso del Ayuntamiento en "desarrollar, reforzar y reconocer" a los cientos de voluntarios, asociaciones y oenegés cordobeses que trabajan para que "otras personas puedan tener una vida más digna". Por ello, estas ayudas tienen como objetivo colaborar con los derechos humanos, la igualdad de género, el medioambiente, la educación al desarrollo y fortalecer vínculos entre Córdoba y otras comunidades del mundo.

Antes de acabar su intervención, Ruiz ha recordado también las ayudas de emergencia a Unicef en Gaza y los convenios con entidades locales para "actuaciones muy concretas y urgentes". Igualmente, ha reivindicado que "la solidaridad comienza en casa" y, por tanto, desde su delegación apuestan también por proyectos locales de educación en valores para "una ciudadanía crítica, consciente y comprometida".