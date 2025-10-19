La actualidad del domingo 19 de octubre
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El minuto a minuto del Córdoba CF-UD Almería, el domingo de Flora y los peroles de Las Peñas centran la actualidad dominical
El Córdoba CF y la UD Almería disputan un igualado derbi en El Arcángel, el primero que se vive en el estadio esta temporada. Te lo contamos en nuestro minuto a minuto. Además, en la ciudad, hasta 80 peñas han celebrado en las Setas los tradicionales peroles de convivencia para celebrar a San Rafael. Por otro lado, Flora 2025 continúa generando expectación. Este domingo se ha proclamado a la nueva Reina de las Flores y se han desarrollado talleres de revitalización vegetal y arte. Las visitas han seguido en las instalaciones.
- Directo | El Córdoba CF y la UD Almería disputan el primer derbi andaluz de la temporada en El Arcángel
- Las Peñas celebran a San Rafael entre peroles
- Flora asienta la conciencia botánica en Córdoba y crea una colmena de futuro
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Marina Álvarez, jefa de Radiodiagnóstico del Reina Sofía: "Tenemos que llamar a la tranquilidad; es importante confiar en los programas de cribado"
- Córdoba proclama a su nueva Reina de las Flores en la reapertura del Quiosco de la Trucha
- Las mujeres extranjeras afiliadas a la Seguridad Social se duplican en Córdoba en la última década
- El PSOE insta a la Junta a incluir un plan de infraestructuras para la Universidad de Córdoba en sus presupuestos de 2026
- Hacemos Córdoba exige la limpieza y el adecentamiento inmediato de la zona aledaña a la Calahorra
- El sector joyero de Córdoba impulsa su internacionalización reuniendo a 18 oficinas comerciales de mercados prioritarios
Provincia
- El juicio por los incidentes del camino público de Torilejos en Posadas se retoma 18 años después
- La Guardia Civil interviene 29 armas prohibidas en la Feria de Baena
- La Rider Andalucía moviliza a 2.500 moteros con destino final en Lucena
Cultura
- La Cervantina pide el refuerzo de Sergio Ramos: "Estamos a la espera de que escriba un libro pronto"
Campo
- Las diputaciones de Córdoba y Huelva se unen en defensa de las DOP de los jamones de Los Pedroches y Jabugo
Andalucía
- El Parlamento andaluz aprueba su mayor presupuesto: 13 millones para grupos políticos y 2,7 contra el fraude
Internacional
- Atraco exprés en el Louvre: unos asaltantes roban joyas de Napoleón en siete minutos a plena luz del día
- Netanyahu ordena al Ejército nuevos ataques en Gaza tras acusar a Hamás de violar el alto el fuego
