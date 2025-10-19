El Córdoba CF y la UD Almería disputan un igualado derbi en El Arcángel, el primero que se vive en el estadio esta temporada. Te lo contamos en nuestro minuto a minuto. Además, en la ciudad, hasta 80 peñas han celebrado en las Setas los tradicionales peroles de convivencia para celebrar a San Rafael. Por otro lado, Flora 2025 continúa generando expectación. Este domingo se ha proclamado a la nueva Reina de las Flores y se han desarrollado talleres de revitalización vegetal y arte. Las visitas han seguido en las instalaciones.

