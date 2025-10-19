Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del domingo 19 de octubre

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El minuto a minuto del Córdoba CF-UD Almería, el domingo de Flora y los peroles de Las Peñas centran la actualidad dominical

El Córdoba CF celebra el gol del empate de Jacobo.

El Córdoba CF celebra el gol del empate de Jacobo. / AJ González

El Córdoba CF y la UD Almería disputan un igualado derbi en El Arcángel, el primero que se vive en el estadio esta temporada. Te lo contamos en nuestro minuto a minuto. Además, en la ciudad, hasta 80 peñas han celebrado en las Setas los tradicionales peroles de convivencia para celebrar a San Rafael. Por otro lado, Flora 2025 continúa generando expectación. Este domingo se ha proclamado a la nueva Reina de las Flores y se han desarrollado talleres de revitalización vegetal y arte. Las visitas han seguido en las instalaciones.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

Campo

Andalucía

Internacional

  1. Una familia cordobesa pide ayuda para repatriar a su padre, ingresado en la UCI en Vietnam
  2. Cospedal y Tamara Falcó, entre las 'celebrities' invitadas a la boda del hijo de Hernández-Mancha en Córdoba
  3. La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
  4. Localizado en Las Jaras el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Córdoba
  5. Talleres de croché, desfiles de moda y una cata de lanas se dan cita en el primer congreso de artesanía textil de Córdoba
  6. Silbon abre su primer 'outlet' para venta de ropa de segunda mano en Córdoba
  7. El nuevo convenio colectivo del Ayuntamiento de Córdoba crea una bolsa de 70 horas de libre disposición y permisos por nacimiento de nietos
  8. Cancelado el Cordobita Fest: la organización aplaza el evento a 2026

