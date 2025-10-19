Tras la crisis de cribados de cáncer de mama que vive Andalucía, la jefa de Radiodiagnóstico del Hospital Reina Sofía de Córdoba, Marina Álvarez, ha hecho un llamamiento a la calma y ha pedido confianza en los programas de cribado. Sobre ello habla en una entrevista para Diario CÓRDOBA. Además, anoche el Magno Vía Crucis escribió sus últimas palabras con el emocionante regreso de las hermandades a sus templos. Hoy, por otro lado, la atención está en lo deportivo porque el Córdoba CF quiere confirmar su mejoría de forma ante el Almería, uno de los rivales más complicados de la liga.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

Deportes

Andalucía

Internacional