La actualidad del domingo 19 de octubre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La entrevista con la jefa de Radiodiagnóstico del Reina Sofía, la crónica del regreso de las hermandades del Magno Vía Crucis y la previa del Córdoba CF-UD Almería marcan la agenda

Nuestro Padre Jesús del Buen Suceso en el traslado de las once cofradías que restaban por regresar a sus templos tras el Magno Vía Crucis.

Nuestro Padre Jesús del Buen Suceso en el traslado de las once cofradías que restaban por regresar a sus templos tras el Magno Vía Crucis. / Víctor Castro

Tras la crisis de cribados de cáncer de mama que vive Andalucía, la jefa de Radiodiagnóstico del Hospital Reina Sofía de Córdoba, Marina Álvarez, ha hecho un llamamiento a la calma y ha pedido confianza en los programas de cribado. Sobre ello habla en una entrevista para Diario CÓRDOBA. Además, anoche el Magno Vía Crucis escribió sus últimas palabras con el emocionante regreso de las hermandades a sus templos. Hoy, por otro lado, la atención está en lo deportivo porque el Córdoba CF quiere confirmar su mejoría de forma ante el Almería, uno de los rivales más complicados de la liga.

Además, destacamos estas otras noticias:

  1. Una familia cordobesa pide ayuda para repatriar a su padre, ingresado en la UCI en Vietnam
  2. La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
  3. Cospedal y Tamara Falcó, entre las 'celebrities' invitadas a la boda del hijo de Hernández-Mancha en Córdoba
  4. Localizado en Las Jaras el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Córdoba
  5. Talleres de croché, desfiles de moda y una cata de lanas se dan cita en el primer congreso de artesanía textil de Córdoba
  6. Silbon abre su primer 'outlet' para venta de ropa de segunda mano en Córdoba
  7. El nuevo convenio colectivo del Ayuntamiento de Córdoba crea una bolsa de 70 horas de libre disposición y permisos por nacimiento de nietos
  8. La familia del cordobés ingresado en Vietnam gestiona su traslado privado en un avión que ronda los 220.000 euros

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 19 de octubre de 2025

La Policía Local recupera una cruz que le habían sustraído al cura de Cerro Muriano

Marina Álvarez, jefa de Radiodiagnóstico del Reina Sofía: "Tenemos que llamar a la tranquilidad; es importante confiar en los programas de cribado"

Diario CÓRDOBA entrega este lunes una publicación especial del certamen Córdoba Califato Gourmet

El Magno Vía Crucis escribe su epílogo: los últimos regresos cierran una semana grabada ya en la memoria cofrade

Los fallecidos en Córdoba el sábado 18 de octubre

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

