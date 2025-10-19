La actualidad del domingo 19 de octubre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La entrevista con la jefa de Radiodiagnóstico del Reina Sofía, la crónica del regreso de las hermandades del Magno Vía Crucis y la previa del Córdoba CF-UD Almería marcan la agenda
Tras la crisis de cribados de cáncer de mama que vive Andalucía, la jefa de Radiodiagnóstico del Hospital Reina Sofía de Córdoba, Marina Álvarez, ha hecho un llamamiento a la calma y ha pedido confianza en los programas de cribado. Sobre ello habla en una entrevista para Diario CÓRDOBA. Además, anoche el Magno Vía Crucis escribió sus últimas palabras con el emocionante regreso de las hermandades a sus templos. Hoy, por otro lado, la atención está en lo deportivo porque el Córdoba CF quiere confirmar su mejoría de forma ante el Almería, uno de los rivales más complicados de la liga.
- Marina Álvarez, jefa de Radiodiagnóstico del Reina Sofía: "Tenemos que llamar a la tranquilidad; es importante confiar en los programas de cribado"
- Epílogo del Magno Vía Crucis de Córdoba: once hermandades regresan a sus templos
- El Córdoba CF mide su mejor momento ante la potencia del Almería
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Los hosteleros piden una estrategia común para impulsar la gastronomía cordobesa
- Flora presume de arte en el mayor día de visitas
- La Policía Local recupera una cruz que le habían sustraído al cura de Cerro Muriano
- Un total de 700 personas aspiran a una de las 39 plazas de bombero que oferta el Ayuntamiento de Córdoba
- Diario CÓRDOBA entrega este lunes una publicación especial del certamen Córdoba Califato Gourmet
Provincia
- Miles de visitantes acuden a la Feria del Lechón Ibérico de Cardeña para disfrutar del producto
- Las fosas comunes de Hinojosa del Duque siguen hablando
- Investigan a seis personas y dos empresas por verter residuos en el cauce de un arroyo de Montoro
Cultura
- Berna González Harbour saca los trapos sucios del colonialismo británico en una novela de división familiar
Deportes
Andalucía
- La Junta de Andalucía prevé presentar "en un par de semanas" su presupuesto para 2026 con crecimiento del 2,3% del PIB avalado por AIReF
Internacional
