Sucesos
La Policía Local recupera una cruz que le habían sustraído al cura de Cerro Muriano
La reliquia está valorada en 11.000 euros
La Policía Local ha recuperado una cruz que había sido sustraída al cura de la parroquia de la barriada de Cerro Muriano. La reliquia, realizada en oro, está valorada en 11.000 euros y, gracias a la investigación de los agentes, se encuentra desde hace unos días de nuevo en esta parroquia de la diócesis de Córdoba.
Los hechos se remontan al pasado 10 de octubre, cuando un coche de la Policía Local estaba patrullando por la zona de la Arruzafilla, en la capital cordobesa. Es entonces cuando los agentes observaron a un individuo que se puso nervioso aparentemente con su presencia, subió a un vehículo y reanudó la marcha, para que unos metros más adelante el copiloto que le acompañaba arrojase un objeto a la calzada.
Un nombre en el reverso
Fue entonces cuando los policías les dieron el alto, al tiempo que buscaron el objeto arrojado desde el vehículo, que resultó ser un crucifijo. Los agentes comprobaron que la cruz tenía inscrito por detrás el nombre de una persona, por lo que le preguntaron a los ocupantes de la furgoneta si el objeto era suyo. Finalmente, tras identificar a los ocupantes del vehículo los dejaron irse por desconocer en ese momento si el crucifijo tenía o no valor económico. Los policías continuaron con las pesquisas y localizaron a la persona que suponían era el propietario de la cruz por el nombre de la inscripción que había en el reverso de la misma, resultando ser este el cura de la parroquia de Santa Bárbara, en Cerro Muriano. Asimismo, confirmaron con un tasador profesional el alto valor del crucifijo, realizado en oro y valorado en 11.000 euros.
La investigación posterior permitió conocer que el sospechoso había realizado unos trabajos en la parroquia, en la que aprovechando un despiste de su párroco, habría sustraído la cruz, por lo que ha sido identificado como presunto autor de un delito de hurto.
