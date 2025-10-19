Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 19 de octubre de 2025

Qurtubajazz

Concierto de The Choco’s hot seven

En esta propuesta discográfica y escénica nos presentan un trabajo de arqueología musical, dando vida al jazz más primigenio de comienzos del siglo XX. Esta música original de New Orleans lleva más de un siglo sacando una sonrisa a cualquiera que la escucha, ya que fundamentalmente celebra la vida.

CÓRDOBA. Cine Fuenseca. Plaza de la Fuenseca, 1. 13.00 horas.

Literatura

Tercera jornada de actividades de la Feria del Libro

A_las 11.00, Rafaela Hames firmará ejemplares de su libro En la ronda del sol, y Mar Benegas participará en una espectáculo de narración oral con el libro Nicolasa, ¿y tu casa?. A las 12.00 habrá una firma de libros de Cuando fuimos tortugas por su autora Mar Benegas y el acto Encuentro con La Cervantina (selección española de fútbol de escritores y escritoras); a las 13.45, Antonio Torremocha firmará ejemplares de Ali Bey; a las 17.00, se presentará Manifiesto por la inclusión, de Milagrosa Bascón, y Las buenas noches, de Isaac Rosa; a las 19.00, Elisa Punset presentará su libro Alas para volar, y a las 20.00 horas, Hellen Cross, firmará su libro La chica del serbal.

CÓRDOBA. Bulevar Gran Capitán. De 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas.

Música

Recital de guitarra flamenca

El guitarrista Pablo Heredia actuará en el Centro flamenco Fosforito dentro del ciclo Trasteando con la guitarra flamenca 2025. Entrada libre hasta completar aforo. Las entradas se podrán solicitar en la Posada del Potro noventa minutos antes de que dé inicio la actuación.

CÓRDOBA. Posada del Potro. Plaza del Potro. 12.00 horas.

Cultura en red

Demostración de handpan. Armonías para la naturaleza

La actuación de Victor Urbano propone dar a conocer el handpan, un instrumento fabricado en metal y con una estructura que recuerda a formas orgánicas. Produce sonidos armónicos que evocan el fluir del agua, la brisa o los ecos en espacios abiertos. Su timbre suave y envolvente genera una experiencia de escucha que conecta plenamente con la naturaleza.

CÓRDOBA. Antiguo Cine Andalucía. Alfonso XIII, s/n. 12.00horas.

Música para una visita

Concierto de Protus Marimba Quartet

La actuación tendrá lugar en diferentes salas con tres pases de 15 minutos.