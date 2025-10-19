Obituario
Los fallecidos en Córdoba el domingo 19 de octubre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 20 de octubre, están previstas las siguientes inhumaciones:
Esperanza Pérez Jiménez
La inhumación está prevista a las 19.00 horas en el cementerio de San Rafael.
