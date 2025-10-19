Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el domingo 19 de octubre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 20 de octubre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Esperanza Pérez Jiménez

La inhumación está prevista a las 19.00 horas en el cementerio de San Rafael.

