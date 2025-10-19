Córdoba proclama a su nueva Reina de las Flores en la reapertura del Quiosco de la Trucha

Aprovechando el marco de Flora, el Ayuntamiento de Córdoba ha celebrado la tercera edición de la Velá de las Flores, un acto de reconocimiento a mujeres que han dedicado su vida al mundo de las flores. En sus ediciones anteriores, fueron homenajeadas Encarni, floricultora de La Corredera, y Mari Mondéjar, cuidadora del patio Las Campanas. Este año, se ha reconocido a María Ortega, muralista y artista plástica cordobesa, que ha sido coronada en el balcón por la importancia que le otorga a la interpretación de la naturaleza. El evento ha tenido lugar en el Quiosco de la Trucha, espacio municipal que el Ayuntamiento ha recuperado para actividades culturales, después de años destinado como almacén de Parques y Jardines.

En el interior del mismo espacio el público podrá disfrutar hasta el miércoles la instalación Ópera Portátil, un proyecto interactivo realizado por residentes de la Fundación Antonio Gala, que combina esculturas de Arturo Garrido con fragmentos de la ópera de cámara de Gil Monteagudo basada en la obra Anillos para una dama del propio Antonio Gala. Aunque inicialmente concebida para tragedias griegas, esta vez se ha adaptado al mundo de la ópera, fusionando objetos arqueológicos con nuevas tecnologías y lo artesanal con lo digital, en defensa del patrimonio cultural cordobés.

Instalación de 'Ópera portátil' en el interior del Quiosco de la Trucha. / Victor Castro

Además, la Delegación de Juventud ha organizado durante todo el día el Escaparate de Arte Joven, en el que se han exhibido disciplinas como la ilustración, la fotografía, la pintura y la platería artística, ofreciendo una oportunidad para adquirir piezas originales de talentos emergentes de la ciudad.