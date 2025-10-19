Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Velá de las Flores

Córdoba proclama a su nueva Reina de las Flores en la reapertura del Quiosco de la Trucha

María Ortega, muralista y artista floral, recibe el reconocimiento por la importancia que le otorga a la interpretación de la naturaleza

La tercera jornada de Flora, en imágenes

La tercera jornada de Flora, en imágenes

Ver galería

La tercera jornada de Flora, en imágenes / Víctor Castro

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Aprovechando el marco de Flora, el Ayuntamiento de Córdoba ha celebrado la tercera edición de la Velá de las Flores, un acto de reconocimiento a mujeres que han dedicado su vida al mundo de las flores. En sus ediciones anteriores, fueron homenajeadas Encarni, floricultora de La Corredera, y Mari Mondéjar, cuidadora del patio Las Campanas. Este año, se ha reconocido a María Ortega, muralista y artista plástica cordobesa, que ha sido coronada en el balcón por la importancia que le otorga a la interpretación de la naturaleza. El evento ha tenido lugar en el Quiosco de la Trucha, espacio municipal que el Ayuntamiento ha recuperado para actividades culturales, después de años destinado como almacén de Parques y Jardines.

En el interior del mismo espacio el público podrá disfrutar hasta el miércoles la instalación Ópera Portátil, un proyecto interactivo realizado por residentes de la Fundación Antonio Gala, que combina esculturas de Arturo Garrido con fragmentos de la ópera de cámara de Gil Monteagudo basada en la obra Anillos para una dama del propio Antonio Gala. Aunque inicialmente concebida para tragedias griegas, esta vez se ha adaptado al mundo de la ópera, fusionando objetos arqueológicos con nuevas tecnologías y lo artesanal con lo digital, en defensa del patrimonio cultural cordobés.

Noticias relacionadas y más

Cordoba Quiosco de la trucha, vela se las flores

Instalación de 'Ópera portátil' en el interior del Quiosco de la Trucha. / Victor Castro

Además, la Delegación de Juventud ha organizado durante todo el día el Escaparate de Arte Joven, en el que se han exhibido disciplinas como la ilustración, la fotografía, la pintura y la platería artística, ofreciendo una oportunidad para adquirir piezas originales de talentos emergentes de la ciudad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Una familia cordobesa pide ayuda para repatriar a su padre, ingresado en la UCI en Vietnam
  2. Cospedal y Tamara Falcó, entre las 'celebrities' invitadas a la boda del hijo de Hernández-Mancha en Córdoba
  3. La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
  4. Localizado en Las Jaras el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Córdoba
  5. Talleres de croché, desfiles de moda y una cata de lanas se dan cita en el primer congreso de artesanía textil de Córdoba
  6. Silbon abre su primer 'outlet' para venta de ropa de segunda mano en Córdoba
  7. El nuevo convenio colectivo del Ayuntamiento de Córdoba crea una bolsa de 70 horas de libre disposición y permisos por nacimiento de nietos
  8. Cancelado el Cordobita Fest: la organización aplaza el evento a 2026

Córdoba proclama a su nueva Reina de las Flores en la reapertura del Quiosco de la Trucha

Córdoba proclama a su nueva Reina de las Flores en la reapertura del Quiosco de la Trucha

Flora asienta la conciencia botánica en Córdoba y crea una colmena de futuro

Flora asienta la conciencia botánica en Córdoba y crea una colmena de futuro

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El sector joyero de Córdoba impulsa su internacionalización reuniendo a 18 oficinas comerciales de mercados prioritarios

El sector joyero de Córdoba impulsa su internacionalización reuniendo a 18 oficinas comerciales de mercados prioritarios

La Cervantina pide en Córdoba el refuerzo de Sergio Ramos: "Estamos a la espera de que escriba un libro pronto"

La Cervantina pide en Córdoba el refuerzo de Sergio Ramos: "Estamos a la espera de que escriba un libro pronto"

Las Peñas celebran a San Rafael entre peroles

Las Peñas celebran a San Rafael entre peroles

Marina Álvarez, jefa de Radiodiagnóstico del Reina Sofía: "Tenemos que llamar a la tranquilidad; es importante confiar en los programas de cribado"

Marina Álvarez, jefa de Radiodiagnóstico del Reina Sofía: "Tenemos que llamar a la tranquilidad; es importante confiar en los programas de cribado"

Hacemos Córdoba exige la limpieza y el adecentamiento inmediato de la zona aledaña a la Calahorra

Hacemos Córdoba exige la limpieza y el adecentamiento inmediato de la zona aledaña a la Calahorra
Tracking Pixel Contents