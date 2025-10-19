Ayuntamiento
Hacemos Córdoba exige la limpieza y el adecentamiento inmediato de la zona aledaña a la Calahorra
El grupo municipal culpa al alcalde de tratar mejor a unos barrios que a otros
El grupo municipal de Hacemos Córdoba ha exigido al alcalde que actúe de inmediato para limpiar y adecentar la zona aledaña a la Calahorra, un espacio que cada día recibe decenas de autobuses turísticos y que, según denuncian, presenta un “estado lamentable de suciedad y abandono”. Desde la coalición señalan que esta es la primera imagen que reciben los turistas cuando llegan a Córdoba: "Basura, suciedad y dejadez, una situación con la que además deben convivir los vecinos y vecinas del entorno", lamentan.
“Solo se limpia y se adecenta cuando hay una gran cita, como la Feria o algún congreso importante. El resto del año, el abandono es absoluto”, han lamentado desde el grupo municipal. Hacemos Córdoba recuerda que ha solicitado en el consejo de administración de Sadeco que se actúe de manera urgente en esta zona y que se mantenga una frecuencia de limpieza adecuada, equiparable al resto de la ciudad. “No puede haber barrios de primera y barrios de segunda”, subrayan.
Desde el grupo municipal denuncian la política del alcalde de “alfombra roja para el centro y suciedad para los barrios”, criticando que todos los cordobeses y cordobesas pagan sus impuestos y merecen servicios públicos de calidad, vivan donde vivan. “El Partido Popular presume de gestión, pero la realidad es que Córdoba está más sucia que nunca”, han afirmado. Hacemos Córdoba acusa al equipo de gobierno de centrarse en campañas de imagen mientras la ciudad se deteriora día a día. “El alcalde ha decidido subir la tasa de basura, pero no mejora el servicio. Córdoba no puede seguir ni un día más así de abandonada y así de sucia. El PP tiene que dejar de hacer marketing y ponerse a trabajar de verdad”, concluyen desde la coalición.
- Una familia cordobesa pide ayuda para repatriar a su padre, ingresado en la UCI en Vietnam
- Cospedal y Tamara Falcó, entre las 'celebrities' invitadas a la boda del hijo de Hernández-Mancha en Córdoba
- La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
- Localizado en Las Jaras el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Córdoba
- Talleres de croché, desfiles de moda y una cata de lanas se dan cita en el primer congreso de artesanía textil de Córdoba
- Silbon abre su primer 'outlet' para venta de ropa de segunda mano en Córdoba
- El nuevo convenio colectivo del Ayuntamiento de Córdoba crea una bolsa de 70 horas de libre disposición y permisos por nacimiento de nietos
- Cancelado el Cordobita Fest: la organización aplaza el evento a 2026