Cabalcor 2025 cierra su edición más internacional consolidando a Córdoba como capital ecuestre de España

Tras más de dos meses de actividad ecuestre ininterrumpida, la Feria Internacional del Caballo de Córdoba Cabalcor 2025 ha puesto este domingo punto final a su edición más internacional, completa y multitudinaria, reafirmando a Córdoba como la gran capital ecuestre de España y a las Caballerizas Reales como referente cultural y ganadero a nivel mundial.

Países como México, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Bélgica, Francia o Emiratos Árabes han estado presentes en una edición marcada por el alto nivel competitivo y la excelencia organizativa, en la que se han dado cita las mejores yeguadas nacionales e internacionales en un entorno único que combina historia, patrimonio y pasión por el caballo.

El éxito en cifras

Las cifras, según la organización, avalan el éxito de esta edición: 404 caballos participantes, 1.616 profesionales vinculados directamente al sector ecuestre, 53 ganaderías de Pura Raza Española (PRE), 49 ganaderías de Pura Raza Árabe, 25 enganches de tradición, 24 espectáculos, un campeonato de España, dos concursos internacionales, dos copas de España y una copa del rey.

El Campeonato de España del Caballo Árabe

El Campeonato de España del Caballo Árabe, organizado por la Asociación Española de Criadores de Caballos Árabes (Aecca) y Córdoba Ecuestre, ha sido el gran protagonista del último fin de semana. Más de 115 ejemplares y 42 ganaderías compitieron desde el viernes hasta este domingo en las Caballerizas Reales, donde el jurado internacional -formado por Machmoum Mohamed, Annaratone Ferraroni Maria y James Swaenepoel- evaluó a los mejores ejemplares del país.

En la jornada final se han proclamado campeones ejemplares de altísimo nivel: Mayra Al Shiraa, Shatha Al Jood y MZ Arpa. Mientras que en potros jóvenes el triunfo fue para Marwan Al Jood, con Mahboob Al Shiraa y Laa Cyro completando el podio. El broche de oro lo ha puesto el semental Jamil BM, que se ha proclamado Campeón Senior del 45º Campeonato Nacional, con una valoración unánime de los tres jueces.

Tras la ceremonia de homenajes y entrega de premios, la jornada ha culminado esta tarde con la tradicional Exhibición de Doma Vaquera, que ha reunido a destacados jinetes como José Luis Torres Grande, Iván García Domínguez, Adrián Redondo López, Moisés Gil Ortiz, Benito Manuel Marín García y Francisco de Paula Ortega García, entre otros. Con un público numeroso durante todo el fin de semana y una programación que ha combinado deporte, cultura y tradición, Cabalcor 2025 despide su edición más ambiciosa reafirmando su posición como la oferta ecuestre más singular de España y una de las más importantes del panorama internacional