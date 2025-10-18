La hostelería pide una estrategia común para impulsar la gastronomía cordobesa, cuando el sector vive una etapa marcada por la necesidad de formación y profesionalización para un relevo generacional. Es una de las conclusiones a la que llegan cinco figuras clave de la hostelería cordobesa en la mesa de redacción de Diario CÓRDOBA. Por otra parte, Córdoba vive hoy su segunda jornada de Flora, el día de mayor visitas a las instalaciones. En lo deportivo, el Córdoba CF se enfrentará este domingo ante un potente Almería. Los blanquiverdes llegan en el mejor momento de la temporada a un partido del que te contamos la clave en nuestra previa.

