La actualidad del sábado 18 de octubre

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La visión de cinco figuras clave de la hostelería cordobesa sobre el sector, la segunda jornada de Flora y la previa del encuentro del Córdoba CF ante el Almería centran la actualidad

Segunda jornada de Flora.

Segunda jornada de Flora. / A.J. González

Córdoba

La hostelería pide una estrategia común para impulsar la gastronomía cordobesa, cuando el sector vive una etapa marcada por la necesidad de formación y profesionalización para un relevo generacional. Es una de las conclusiones a la que llegan cinco figuras clave de la hostelería cordobesa en la mesa de redacción de Diario CÓRDOBA. Por otra parte, Córdoba vive hoy su segunda jornada de Flora, el día de mayor visitas a las instalaciones. En lo deportivo, el Córdoba CF se enfrentará este domingo ante un potente Almería. Los blanquiverdes llegan en el mejor momento de la temporada a un partido del que te contamos la clave en nuestra previa.

