La actualidad del sábado 18 de octubre
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La visión de cinco figuras clave de la hostelería cordobesa sobre el sector, la segunda jornada de Flora y la previa del encuentro del Córdoba CF ante el Almería centran la actualidad
La hostelería pide una estrategia común para impulsar la gastronomía cordobesa, cuando el sector vive una etapa marcada por la necesidad de formación y profesionalización para un relevo generacional. Es una de las conclusiones a la que llegan cinco figuras clave de la hostelería cordobesa en la mesa de redacción de Diario CÓRDOBA. Por otra parte, Córdoba vive hoy su segunda jornada de Flora, el día de mayor visitas a las instalaciones. En lo deportivo, el Córdoba CF se enfrentará este domingo ante un potente Almería. Los blanquiverdes llegan en el mejor momento de la temporada a un partido del que te contamos la clave en nuestra previa.
- Los hosteleros piden una estrategia común para impulsar la gastronomía cordobesa
- Flora presume de arte en el mayor día de visitas
- El Córdoba CF mide su mejor momento ante la potencia del Almería
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Epílogo del Magno Vía Crucis de Córdoba: once hermandades regresan a sus templos este sábado
- La Policía Nacional investiga en Córdoba una oleada de robos en casas y edificios históricos del casco
- El Ayuntamiento de Córdoba destina 133 millones solo a gastos de personal en los presupuestos municipales de 2026
- La Casa de las Campanas acoge la entrega de los premios del Mayo Festivo 2025
- Un total de 700 personas aspiran a una de las 39 plazas de bombero que oferta el Ayuntamiento de Córdoba
- El urólogo Álvaro Juárez en un congreso en Córdoba: "Creemos que hay que implantar el cribado de cáncer de próstata en Andalucía"
- Un investigador cordobés logra en Londres un importante hallazgo frente al cáncer de próstata
Provincia
- Investigan a seis personas y dos empresas por verter residuos en el cauce de un arroyo de Montoro
- Dos estudiantes crean un abanico a partir de la piel de la naranja
Cultura
- Berna González Harbour saca los trapos sucios del colonialismo británico en una novela de división familiar
Andalucía
- El 40% de los 18.000 aspirantes a una plaza del Servicio Andaluz de Salud no acude a las oposiciones
España
Internacional
- La liberación de centenares de palestinos de Gaza expone el sistema de torturas y detención sin cargos de Israel
Deportes
