La actualidad del sábado 18 de octubre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Los robos en inmuebles particulares y edificios del casco histórico, el anteproyecto de presupuesto municipal para 2026 y los ganadores de la edición de Flora concentran el interés informativo
La actualidad informativa llega de la mano de los sucesos, la economía y la creatividad artística. La Policía Nacional investiga una oleada de robos en inmuebles particulares y edificios históricos, entre ellos el convento de Santa Isabel y los Baños de San Pedro. Los ladrones se han llevado principalmente herramientas eléctricas y materiales de construcción. En el ámbito económico, el anteproyecto de presupuestos municipales de 2026 contempla 133 millones de euros destinados a gastos de personal en el Ayuntamiento de Córdoba, un millón más que en 2025. No habrá subida salarial para el alcalde ni para los concejales el próximo año. Y, por último, la cultura floral se viste de gala con el fallo del jurado del Flora 2025. La obra ‘Río flotante’, del artista Wagner Kreusch, se alza con el primer premio en el Palacio de Viana.
- La Policía Nacional investiga en Córdoba una oleada de robos en casas y edificios históricos del casco
- El Ayuntamiento de Córdoba destina 133 millones solo a gastos de personal en los presupuestos municipales de 2026
- Wagner Kreusch, por 'Río flotante', gana Flora con su obra en el Palacio de Viana
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Óscar Puente avanza el inicio de la redacción del proyecto para quitar las curvas de la cuesta del Espino
- Los letrados dicen que no hubo puertas giratorias del exgerente de Sadeco pero apuntan a un delito de fraccionamiento
- El paro, la inflación y la precariedad mantienen al 29% de los cordobeses en situación de pobreza
- Urbanismo dará vía libre a la sala museística, la segunda puerta y los proyectos de mejora de Caballerizas
- Cospedal y Tamara Falcó, entre las 'celebrities' invitadas a la boda del hijo de Hernández-Mancha en Córdoba
Sucesos
Provincia
Campo
Andalucía
Internacional
- Trump carga de nuevo contra España por el gasto militar: "No ha sido leal con la OTAN, debería ser reprendida"
Cultura
- Cancelado el Cordobita Fest: la organización aplaza el evento a 2026
- Bustamante llena de verdad y emoción la ciudad de Córdoba
- Una familia cordobesa pide ayuda para repatriar a su padre, ingresado en la UCI en Vietnam
- Así será la nueva ronda Norte de Córdoba
- La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
- Estos son los cortes de tráfico previstos en el Magno Vía Crucis de Córdoba
- Talleres de croché, desfiles de moda y una cata de lanas se dan cita en el primer congreso de artesanía textil de Córdoba
- La reapertura del edificio de los antiguos juzgados de Córdoba anima comercios y bares: 'Ya se ven caras nuevas
- Urbanismo estudia la dotación de servicios en otras seis parcelaciones de Córdoba
- Esto cobra un funcionario que trabaja en las oposiciones: el Ayuntamiento de Córdoba publica la bolsa con casi 400 colaboradores