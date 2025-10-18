La actualidad informativa llega de la mano de los sucesos, la economía y la creatividad artística. La Policía Nacional investiga una oleada de robos en inmuebles particulares y edificios históricos, entre ellos el convento de Santa Isabel y los Baños de San Pedro. Los ladrones se han llevado principalmente herramientas eléctricas y materiales de construcción. En el ámbito económico, el anteproyecto de presupuestos municipales de 2026 contempla 133 millones de euros destinados a gastos de personal en el Ayuntamiento de Córdoba, un millón más que en 2025. No habrá subida salarial para el alcalde ni para los concejales el próximo año. Y, por último, la cultura floral se viste de gala con el fallo del jurado del Flora 2025. La obra ‘Río flotante’, del artista Wagner Kreusch, se alza con el primer premio en el Palacio de Viana.

