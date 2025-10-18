Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del sábado 18 de octubre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Los robos en inmuebles particulares y edificios del casco histórico, el anteproyecto de presupuesto municipal para 2026 y los ganadores de la edición de Flora concentran el interés informativo

Composición floral en el Palacio de Viana ganadora de Flora.

Composición floral en el Palacio de Viana ganadora de Flora. / Victor Castro

La actualidad informativa llega de la mano de los sucesos, la economía y la creatividad artística. La Policía Nacional investiga una oleada de robos en inmuebles particulares y edificios históricos, entre ellos el convento de Santa Isabel y los Baños de San Pedro. Los ladrones se han llevado principalmente herramientas eléctricas y materiales de construcción. En el ámbito económico, el anteproyecto de presupuestos municipales de 2026 contempla 133 millones de euros destinados a gastos de personal en el Ayuntamiento de Córdoba, un millón más que en 2025. No habrá subida salarial para el alcalde ni para los concejales el próximo año. Y, por último, la cultura floral se viste de gala con el fallo del jurado del Flora 2025. La obra ‘Río flotante’, del artista Wagner Kreusch, se alza con el primer premio en el Palacio de Viana.

Además, destacamos estas otras noticias:

  1. Una familia cordobesa pide ayuda para repatriar a su padre, ingresado en la UCI en Vietnam
  2. Así será la nueva ronda Norte de Córdoba
  3. La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
  4. Estos son los cortes de tráfico previstos en el Magno Vía Crucis de Córdoba
  5. Talleres de croché, desfiles de moda y una cata de lanas se dan cita en el primer congreso de artesanía textil de Córdoba
  6. La reapertura del edificio de los antiguos juzgados de Córdoba anima comercios y bares: 'Ya se ven caras nuevas
  7. Urbanismo estudia la dotación de servicios en otras seis parcelaciones de Córdoba
  8. Esto cobra un funcionario que trabaja en las oposiciones: el Ayuntamiento de Córdoba publica la bolsa con casi 400 colaboradores

