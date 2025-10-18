Un total de 700 personas aspiran a una de las 39 plazas de bombero que oferta el Ayuntamiento de Córdoba

El tablón de anuncios del Ayuntamiento de Córdoba publica la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para la selección en propiedad de 39 plazas de bombero. En total son 692 aspirantes los admitidos. Los aspirantes no admitidos dispondrán de un plazo de diez días contados a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión o su no inclusión expresa.

Asimismo, el Ayuntamiento convoca a los aspirantes admitidos para el próximo día 29 de noviembre a las 9.30 horas, en Aulario Averroes del Campus Universitario de Rabanales sito en la Antigua N-IV KM. 396 de Córdoba, para la realización primer ejercicio de carácter práctico de la oposición, debiendo acudir provistos de bolígrafo y DNI, o cualquier otro documento que acredite su identidad (Carnet de Conducir o Pasaporte, exclusivamente). CUARTO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba la presente Resolución, en el tablón electrónico edictal del Ayuntamiento de Córdoba y a nivel informativo en la Oficina Virtual de la sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba.

Dos años de inhabilitación

Este listado de un nuevo proceso selectivo se publica cuando el Ministerio Fiscal acaba de solicitar una multa de 5.760 euros y la inhabilitación de su cargo público durante dos años para la bombera que trató de vender respuestas de un examen. La bombera del Consorcio Provincial, cuya causa investiga el Juzgado de Instrucción 2 de Córdoba, está acusada de un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Según la fiscalía, la mujer aprovechó que hacía labores como administrativo en el Consorcio, cuando encontró el examen en una fotocopiadora y decidió llamar por teléfono a tres opositores para ofrecerles las 15 preguntas del examen práctico de esta oposición. Lo hizo "a sabiendas del carácter reservado de las mismas", dice el fiscal, y a cambio del pago de unas cantidades de entre 1.000 y 1.500 euros.

Ninguno de los opositores aceptaron finalmente el ofrecimiento, pero las sospechas llevaron a Cintia Bustos, responsable de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Córdoba, a ordenar la suspensión temporal del proceso y a denunciar el asunto. Este proceso opositor tan accidentado que llevó a la constitución de un nuevo tribunal.

Historia de unas oposiciones

El caso se remonta a noviembre del 2023, cuando el Ayuntamiento de Córdoba paralizó el examen para 37 plazas de bomberos por las sospechas de fraude. Aquella decisión administrativa derivó en una investigación que concluyó con la detención de la sospechosa el 9 de noviembre del 2023 como presunta autora de la venta de la prueba práctica del examen de bomberos. La acusada, que formaba parte del Consorcio Provincial de Córdoba quedó en libertad con cargos, se le imputaban ya delitos de cohecho y revelación de secretos por presuntamente intentar facilitar las preguntas a un grupo de opositores a cambio de una compensación económica que oscilaría entre 1.000 y 1.500 euros.