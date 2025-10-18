Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ayuntamiento

El PSOE critica que el presupuesto municipal de Córdoba para 2026 supone "un desmantelamiento de los servicios públicos"

Antonio Hurtado reprocha que haya más subvenciones a asociaciones y colectivos que inversiones y acusa al alcalde de dar "un trato de favor a sus poderosos 'amiguetes'"

El alcalde, José María Bellido, y el portavoz municipal del PSOE, Antonio Hurtado, antes de la celebración de un pleno.

El alcalde, José María Bellido, y el portavoz municipal del PSOE, Antonio Hurtado, antes de la celebración de un pleno. / A.J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha considerado que el anteproyecto de presupuesto municipal para 2026 aprobado ayer en junta de gobierno local es el del “desmantelamiento de los servicios públicos de Córdoba, a mayor seguidismo de Moreno Bonilla”. Hurtado ha criticado que el Ayuntamiento “reduce en realidad su presupuesto”, pues con una "mínima" subida del 0,21%, hasta los 444 millones de euros, "no llega ni tan siquiera a la subida del IPC y de salarios que está prevista para el año que viene, de un 2,5% aproximado". Además, ha afirmado que el alcalde, José María Bellido, “miente a sabiendas, manipula los datos y cifras para ocultar su política real de desmantelamiento, poco a poco, de los servicios municipales”.

Para Hurtado, se congela la plantilla y lo dice "literal" el informe sobre recursos humanos que se aporta en el presupuesto, donde dice: “No se tiene previsto crear ni amortizar plazas en este presupuesto 2026”. En cuanto a las inversiones previstas, ha continuado Hurtado, de 13,5 millones de euros, suponen "un descenso del -14,24%, lo que significa 2,2 millones de euros menos de inversión municipal. Al igual que ocurre con las transferencias para inversiones a empresas municipales y organismos autónomos, que disminuyen en más de un -21%, no alcanzando los 14 millones de euros".

Política "clientelista"

Para el portavoz socialista, Bellido sigue incrementado su política “clientelista” de subvencionar "a quienes les interesa". Según las cifras aportadas, las subvenciones a asociaciones y colectivos superan a las inversiones. En concreto, aumentan en un 8,74% respecto a este año, lo que supone 1,3 millones de euros más, hasta los 14,6 millones de subvenciones en total que concede el Ayuntamiento de Córdoba, de las cuales el 36% son nominativas (5,2 millones de euros) y 9,3 millones de euros son de concurrencia competitiva, según el portavoz socialista en Capitulares.

Antonio Hurtado portavoz PSOE en Córdoba

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado. / Manuel Murillo

Variaciones por concejalías

Otros datos que ha destacado Hurtado como "interesantes y concluyentes" son las variaciones por concejalías. En concreto, Presidencia aumenta su presupuesto un 12%, mientras disminuye el presupuesto de Centro Histórico -30%, Igualdad un -22,48%, Servicios Sociales un -4,41%, Educación e Infancia baja -7,26% o Mayores -3% de su presupuesto. Para el socialista, también está previsto formalizar préstamos por 22 millones de euros, 7 millones de euros más que este año, "cuando habrá remanente o sobrante por la falta de capacidad de gestión de los recursos municipales disponibles y cuando se van a amortizar hasta 37 millones de préstamos con cargo al remanente del 2024".

Hurtado ha concluido que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, “nos engaña con los servicios públicos que presta en precario y Bellido también nos tiene engañados con los servicios municipales que se deterioran día a día, como es limpieza, transporte, vivienda, servicios sociales, seguridad, movilidad, cultura, deporte o educación, entre otros”. Por ello, ha considerado que Bellido y Moreno "tienen en común, además de pertenecer al mismo partido, tener como cometido prioritario el desmantelamiento de los servicios públicos, acallando bocas con subvenciones y dando un trato de favor a sus poderosos amiguetes”.

