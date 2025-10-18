Nace EnArbolando Córdoba, una asociación para proteger el arbolado de la ciudad

El centro social Rey Heredia ha acogido este sábado la presentación de la asociación EnArbolando Córdoba, un colectivo que nace, según sus promotores, para "proteger el arbolado de la ciudad de Córdoba, así como el medio ambiente en todo el ámbito de la provincia". En la presentación, esta asociación ha destacado que "lo que nos motiva es transmitir que el cuidado de la naturaleza es urgente e imprescindible", señalando que se busca "una ciudad más amigable con las personas y demás seres".

EnArbolando pretende llevar a cabo labores de educación y dilvulgación, así como buscar la colaboración de otros colectivos para "fomentar una conciencia ambiental colectiva y promover acciones sostenibles que contribuyan al cuidado del medio ambiente".

Presentación de la asociación Enarbolando, en el centro social Rey Heredia. / CHENCHO MARTÍNEZ

Objetivos

Entre sus principales objetivos, EnArbolando destaca la protección del arbolado y del medio ambiente de la provincia, divulgar conocimiento medioambiental "para crear una conciencia de respeto y protección" y difundir y divulgar información sobre temas medioambientales y culturales basados en la ciencia". También hablan de promover el conocimiento de los problemas ambientales y el debate de los mismos en la sociedad "para el desarrollo de una concienciación colectiva", así como promover la educación ambiental, el desarrollo sostenible y el avance en el conocimiento sobre temas medioambientales, para la conservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente.

Desde EnArbolando han reivindicado que los árboles son "elementos indispensables para nuestra vida en las ciudades por su aportación a la calidad del aire, mitigación de las altas temperaturas, lucha contra el cambio climático, protección de la biodiversidad, así como sus efectos beneficiosos en la salud física, mental y emocional de la ciudadanía". A ello añaden que "nuestro entorno más cercano, que es nuestra propia ciudad, es el lugar más a mano para empezar a trabajar en este sentido" y recuerdan que "Córdoba, por sus condiciones climáticas y geográficas, es especialmente sensible".