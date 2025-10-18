El movimiento vecinal rinde tributo al voluntario Miguel Ángel Aguilera.

Familiares, amigos y vecinos en general del Campo de la Verdad llenaron el salón de actos del centro cívico complementario Arrabal del Sur para rendir tributo la tarde-noche del viernes a la trayectoria y al trabajo por los ciudadanos de Miguel Ángel Aguilera, el comprometido voluntario fallecido hace un año que presidió la asociación vecinal (AV) Guadalquivir-Campo de la Verdad, liderando y participando en numerosos proyectos de colectivos para el barrio, todo ello en un acto organizado por la AV vecinales y la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara.

El acto contó con la asistencia de representantes del movimiento vecinal de las últimas décadas, así como de los grupos políticos del PSOE y de Hacemos Córdoba y de muchos familiares y amigos que, tras la proyección de un vídeo sobre su vida y trabajo, se sucedieron para evocar su recuerdo y el legado en la lucha vecinal de Aguilera. En su comunicado de prensa, la Federación Al-Zahara lamenta la falta de "otra representación municipal" más allá de la de los grupos de izquierdas mencionados.

Sentido homenaje

El trabajo de Miguel Ángel Aguilera se centró especialmente en el distrito Sur y en su barrio del Campo de la Verdad, en iniciativas como la creación de Paradigma Radio o colaborando en proyectos de la asociación vecinal y el consejo de distrito Sur y del centro Rey Heredia. Así lo recordó la presidenta de la Federación Al-Zahara, Isa Sereno, que asistió al encuentro junto a componentes de la directiva, y que dedicó un reivindicativo y emocionado recuerdo a Aguilera. Entre los presentes en el tributo se encontraron también los expresidentes de Al-Zahara Antonio de la Rosa (actual presidente de la AV convocante) y Antonio Toledano, así como el presidente actual del consejo de distrito Sur y de la AV Puente Romano, Juan Moreno.