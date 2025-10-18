Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mercedes Giménez de Azcárate, oftalmóloga del Hospital Arruzafa: "Los principales factores de riesgo de las oclusiones vasculares de la retina están vinculadas a la hipertensión y colesterol"

Esta especialista de la Unidad de Retina y Vítreo aporta los principales consejos para prevenir y tratar esta patología

Mercedes Giménez de Azcárate, oftalmóloga de la Unidad de Retina y Vítreo del Hospital Arruzafa

CÓRDOBA

Las oclusiones vasculares de la retina se producen cuando hay una interrupción del flujo sanguíneo normal en la retina, una capa del ojo que requiere de ese aporte de oxígeno y nutrientes para su funcionamiento.

Tipos

Hay dos grandes grupos, las oclusiones arteriales (OACR), en las que se produce una interrupción del aporte de sangre a toda la retina o a parte de ella y que puede provocar lo que comúnmente se conoce como infarto ocular, y las oclusiones venosas (OVCR), las más frecuentes. Estas provocan un fallo en el retorno, en la salida de la sangre y pueden originar acumulación de fluido, hemorragia o inflamación, entre otras afecciones.  

Mercedes Giménez de Azcárate, oftalmóloga de la Unidad de Retina y Vítreo del Hospital Arruzafa.

¿Qué sucede cuando hay una obstrucción?

En una oclusión vascular -ya sea arterial o venosa- lo que el paciente experimenta es una pérdida de visión súbita e indolora.   

Factores de riesgo

Los principales factores de riesgo que provocan las oclusiones están vinculados a factores del tipo hipertensión arterial, colesterol alto, problemas en la coagulación, tabaquismo y diabetes. Los especialistas recomiendan consultar con un médico en caso de padecer alguna de estas patologías. 

