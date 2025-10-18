Mercedes Giménez de Azcárate, oftalmóloga del Hospital Arruzafa: "Los principales factores de riesgo de las oclusiones vasculares de la retina están vinculadas a la hipertensión y colesterol"

Las oclusiones vasculares de la retina se producen cuando hay una interrupción del flujo sanguíneo normal en la retina, una capa del ojo que requiere de ese aporte de oxígeno y nutrientes para su funcionamiento.

Tipos

Hay dos grandes grupos, las oclusiones arteriales (OACR), en las que se produce una interrupción del aporte de sangre a toda la retina o a parte de ella y que puede provocar lo que comúnmente se conoce como infarto ocular, y las oclusiones venosas (OVCR), las más frecuentes. Estas provocan un fallo en el retorno, en la salida de la sangre y pueden originar acumulación de fluido, hemorragia o inflamación, entre otras afecciones.

Mercedes Giménez de Azcárate, oftalmóloga de la Unidad de Retina y Vítreo del Hospital Arruzafa. / CÓRDOBA

¿Qué sucede cuando hay una obstrucción?

En una oclusión vascular -ya sea arterial o venosa- lo que el paciente experimenta es una pérdida de visión súbita e indolora.

Factores de riesgo

Los principales factores de riesgo que provocan las oclusiones están vinculados a factores del tipo hipertensión arterial, colesterol alto, problemas en la coagulación, tabaquismo y diabetes. Los especialistas recomiendan consultar con un médico en caso de padecer alguna de estas patologías.