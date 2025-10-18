Un investigador cordobés logra en Londres un importante hallazgo frente al cáncer de próstata

El investigador biomédico cordobés Juan Manuel Jiménez Vacas se vinculó en 2020, en plena pandemia del covid, al Instituto de Investigación del Cáncer (ICR) de Londres. Cinco años después puede estar orgulloso de que un estudio suyo, del que es investigador principal, bajo la mentoría de los prestigiosos oncólogos Adam Sharp y Johann de Bono, ha identificado un novedoso método de tratamiento combinado que ofrece un gran potencial para los pacientes que afrontan un cáncer de próstata más avanzado.

Esta investigación, apunta Juan Manuel Jiménez, “concluye que la combinación de estos dos tratamientos podría beneficiar hasta al 40% de las personas con cáncer de próstata en etapa avanzada”, un importante hallazgo si se tiene en cuenta que el cáncer de próstata es el que mayor incidencia tiene en el hombre en la actualidad en países desarrollados, como España o Reino Unido.

Este joven científico cordobés resalta que la estrategia investigada consiste en emplear fármacos contra el cáncer ya existentes o en fase de desarrollo para inducir la muerte de las células cancerosas, y no solo frenar su crecimiento. En concreto, este grupo de investigadores del ICR lo que perseguía era combinar fármacos que atacasen las proteínas que favorecen la supervivencia de las células cancerosas. De este modo, esta combinación de medicamentos se probó contra modelos experimentales de cáncer de próstata resistentes a la terapia hormonal, para el que actualmente no existen terapias curativas efectivas.

El cáncer de próstata es el más frecuente en la población masculina. / Europa Press

Resultados

La investigación que ha liderado Juan Manuel Jiménez Vacas, cuyos resultados se han publicado en la prestigiosa revista científica ‘Nature Communications’, demuestra que la inhibición al mismo tiempo de MCL1 (una proteína que favorece la supervivencia de las células cancerosas) y de la proteína AKT (de la que dependen muchas células cancerosas para replicarse) desencadena la muerte celular del cáncer de próstata.

Teniendo en cuenta que los fármacos que se han probado en esta investigación, añade este cordobés, están en fase de desarrollo o ya se utilizan para el tratamiento, por ejemplo, inhibidores de AKT para cáncer de mama, «esperamos que los ensayos clínicos de esta combinación puedan comenzar pronto». En esta investigación han colaborado varios centros de investigación de Estados Unidos (incluido un centro vinculado a Harvard en el que Juan Manuel realizó una estancia de seis meses) y el imibic de Córdoba.

Jiménez Vacas, de 32 años, estudió Biología en la Universidad de Córdoba, realizó posteriormente el Máster en Investigación Biomédica Traslacional de la UCO y el doctorado en Biomedicina en el Imibic, bajo la dirección del profesor Raúl M. Luque y del doctor Manuel D. Gahete.

A pesar de su juventud, ha sido merecedor de numerosos reconocimientos durante su etapa en el Imibic; también recibió el prestigioso Young Investigator Award de la Sociedad Europea de Endocrinología, al margen de que su tesis doctoral fue reconocida como la mejor de España por parte de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición.