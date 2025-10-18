Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 18 de octubre de 2025

Teatro

Representación de ‘Viejos tiempos’

Ernesto Alterio, Marta Belenguer y Mélida Molina forman el elenco que lleva a escena esta obra cumbre de la dramaturgia de Harold Pinter, un un ejemplo de cómo la imaginación y el recuerdo pueden afectar a nuestra visión del pasado y a la forma de vivir el presente.

CÓRDOBA. Gran Teatro de Córdoba. Gran Capitán, 3. 20.00 horas.

Música

Festival ‘Cordobita Fest’

La plaza de toros se convertirá en el escenario donde actuarán Locomía, Felipe Conde, Randy López, Pabellón psiquiátrico, Sara de las Chuches, Aire (tributo a Mecano), Versión 2.0 y el DJ Rafa León.

CÓRDOBA. Plaza de Toros Los Califas. Gran Vía Parque. 17.00 horas.

50ª Feria del libro

Actividades de la segunda jornada

A las 11.00, Orpheus música interpretará un concierto teatral destinado a público infantil y familiar; a las 11.00, Alejandro López Andrada firmará ejemplares de su libro El corazón de los golondrinos; a las 12.00, habrá una firma del libro Lo que esconde el espejo a cargo de su autora Michele Rodríguez, y también a las 12.00 horas tendrá lugar un encuentro con la autora Quan Zhou.

CÓRDOBA. Bulevar Gran Capitán. De 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Cultura en red

Pasacalles-batucada

Samborejo propone un espectáculo de calle en el que se interpretan ritmos brasileños y funkys a la vez que se realizan coreografías de baile y juegos donde los músicos y el público se involucran hasta convertir el espacio en una fiesta para todas las edades, ofreciendo una experiencia única de diversión, emoción y fuerza.

CÓRDOBA. Parque junto a la calle María la Judía. 11.00 horas.

Arte

Córdoba Crea Fest

Es un festival innovador que se llevará a cabo en el Centro de Arte Contemporáneo de Córdoba con DJs, cantantes, guitarristas, bandas y live performers. Apto para todos los públicos, familias inclusive.

CÓRDOBA. C3A. Carmen Olmedo Checa, s/n. De 16.00 a 02.00 horas.

Música para una visita

Concierto del Cuarteto de cuerda Gala

La actuación tendrá lugar en diferentes salas con tres pases de 15 minutos.

CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes. Plaza del Potro. De 12.00 a 13.30 horas.

Música

Concierto Coral en Córdoba

El coro de chicas de la escuela Tiffin (Reino Unido) actuará en la iglesia del Juramento de San Rafael. Interpretarán obras de Rutter,Hagenberg, Mendelssohn, Franck, Purcell, Purifoy, Quartel y Johannes Brahms.