Obituario
Los fallecidos en Córdoba el sábado 18 de octubre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 19 de octubre, están previstas las siguientes inhumaciones:
Manuel de la Vega Sánchez
La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de San Rafael.
José García López
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Joaquín González Mesa
La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio de San Rafael.
Mª Jesús Lucena Casado
La Inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de San Rafael.
Miguel Francisco Tena Jiménez
La Inhumación está prevista a las 18.30 horas en el cementerio de la Fuensanta.
Manuel Hidalgo Cuevas
La inhumación está prevista a las 19.00 horas en el cementerio de San Rafael.
- Una familia cordobesa pide ayuda para repatriar a su padre, ingresado en la UCI en Vietnam
- Así será la nueva ronda Norte de Córdoba
- La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
- Estos son los cortes de tráfico previstos en el Magno Vía Crucis de Córdoba
- Talleres de croché, desfiles de moda y una cata de lanas se dan cita en el primer congreso de artesanía textil de Córdoba
- La reapertura del edificio de los antiguos juzgados de Córdoba anima comercios y bares: 'Ya se ven caras nuevas
- Urbanismo estudia la dotación de servicios en otras seis parcelaciones de Córdoba
- Esto cobra un funcionario que trabaja en las oposiciones: el Ayuntamiento de Córdoba publica la bolsa con casi 400 colaboradores