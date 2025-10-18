La Casa de las Campanas acoge la entrega de premios del Mayo Festivo 2025

La Casa de las Campanas, en el barrio de San Pedro, en Córdoba capital, ha sido el lugar elegido este año para hacer entrega de los distintos premios que afloran durante el Mayo Festivo cordobés. Con algo más de antelación, pues en ediciones anteriores estos galardones se han llegado a entregar en diciembre, el acto ha permitido entregar los premios a los mejores patios, cruces, rejas y casetas de este 2025.

En cuanto al Festival de Patios, los ganadores fueron Tinte 9 (Arquitectura Antigua), Pastora 2 (Arquitectura Moderna), San Basilio 44 (patio singular), plaza de San Rafael 7 (patios conventuales) y Marroquíes 6 (mención de honor). A estos primeros hay que sumar otro buen puñado de reconocimientos: en Arquitectura Antigua también fueron reconocidos, por orden, Martín de Roa 7, Martín de Roa 9, San Basilio 14, Guzmanas 7, Zarco 13, La Palma 3 y San Basilio 40. En Moderna, los premios recayeron, también por orden, en San Basilio 20, Martín de Roa 2, Maese Luis 4, San Basilio 17, Duartas 2, Tafures 2 y San Juan de Palomares 8.

En Rejas y Balcones, el primer premio fue para Tafures 4, el segundo para Cidros 4 y el tercer premio para Fernán Pérez de Oliva 7. El fallo del jurado se completó con el cuarto premio para la plaza de Colón 21 (calle Adarve), un quinto para Juan Rufo 15 y un sexto para Rafael Pérez León 14.

Público asistente a la entrega de los premios del Mayo Festivo. / CHENCHO MARTÍNEZ

Cruces y casetas

Con respecto a las Cruces de Mayo, en la modalidad del Casco Histórico ganaron La Medina, Buen Suceso y el Huerto (primero, segundo y tercero); en Zonas Modernas los premios fueron a parar a Cañero Nuevo, Peña La Ventana y el Descendimiento y en Recinto Cerrado el podium lo integraron Acpacys, Amistad con niños y niñas saharauis y el Club de Matrimonios La Unión.

Por último, los premios para las mejores casetas de la Feria de Nuestra Señora de la Salud fueron para el Círculo de la Amistad, Gloria Bendita y la asociación Doma y Enganche. La mejor portada fue para La Bodega de PTV seguida de El Farolillo y Lagarillo. El mejor patio de caseta correspondió a la Peña Amigos de las Gitanillas.