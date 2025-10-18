Astuce Spain organiza la segunda carrera contra los tumores cerebrales 'El cerebro no es gris'

El Ayuntamiento de Córdoba ha acogido la presentación de la segunda Carrera Solidaria ‘El cerebro no es gris’, organizada por Astuce Spain y Geino, con la colaboración de distintas entidades y empresas. Según esta asociación, de ámbito nacional, «en la edición del año pasado se consiguió un éxito rotundo de participación y apoyo, lo que se tradujo en un importante impulso para nuestra causa: dar visibilidad a la lucha contra los tumores cerebrales y recaudar fondos destinados a la investigación del proyecto OligoSpain. Gracias a la solidaridad de todos, demostramos que el deporte también puede ser motor de esperanza».

«Este año queremos dar un paso más y volver a llenar las calles de solidaridad. La carrera no solo es una cita deportiva, sino también un acto de unión, de fuerza y de compromiso con las personas y familias que conviven cada día con esta enfermedad», recalca Astuce Spain. La carrera se celebrará en Córdoba capital el 9 de noviembre y el precio del dorsal es de 10 euros. La distancia son 5 kilómetros, que se pueden hacer corriendo o andando, con salida en la Torre de la Calahorra, pasando por distintos entornos cercanos y del casco histórico, y volverá a acabar en el mismo punto de partida.

Eva Contador, Juan Solivera y José Luis Mantas. / CÓRDOBA

La presentación de esta actividad solidaria ha contado con la participación de representantes de la asociación Astuce Spain, entre ellos su presidente, José Luis Mantas; la teniente de alcalde de Servicios Sociales y Mayores del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador, así como con el jefe de Neurocirugía del hospital universitario Reina Sofía, Juan Solivera. Solivera ha hecho hincapié en que cada año se diagnostican en Córdoba entre 50 y 70 casos de tumores cerebrales y se llevan a cabo unas 150 a 200 intervenciones quirúrgicas relacionadas con tumores cerebrales. Además, este experto ha pedido que siga apoyándose la investigación, porque en esta materia necesita mucho más respaldo que el que existe ahora.

Las inscripciones ya están abiertas en el siguiente enlace.