Wagner Kreusch, por 'Río flotante', gana Flora 2025 con su obra instalada en el Palacio de Viana

'Río flotante', la obra del artista Wagner Kreusch ha ganado el primer premio del Festival Internacional de Flores de Córdoba, Flora 2025. El jurado de expertos compuesto por el productor cultural Pablo Berástegui, la doctora en Bellas Artes Toya Legido y John Lim, fundador y director creativo de This Humid House, ganadores de Flora 2024, han deliberado, tras visitar las cinco instalaciones y recibir las explicaciones oportunas de los creadores, que la obra ganadora de esta octava edición sea 'Río Grande', que se puede ver en uno de los patios del Palacio de Viana. Por su parte, el segundo premio ha recaído esta vez en Paula Anta por la obra 'Arbor', realizada en el Museo Arqueológico.

Flora otorga dos premios en metálico: el primero está dotado de 25.000 euros y el segundo de 10.000 euros. Además, se concede el premio del público según las votaciones en redes sociales que no tiene dotación económica y que se conocerá más adelante.

La gala de entrega de los premios Flora ha estado conducida por la directora de Flora, María van der Eynde, y por el director artístico del festival, Emilio Ruiz, y ha tenido lugar, como cada año, en la Sala Orive. Como es habitual, ha contado con la presencia de todos los artistas participantes, además del personal que ha trabajado con ellos en las creaciones, el jurado, Juan Ceña, director de Zizai Cultura, impulsora de este festival; autoridades locales como el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y representantes de distintos estamentos de Córdoba. Tras la entrega de premios, se ha celebrado una recepción.

Las instalaciones, de carácter efímero, se podrán visitar con entrada libre y gratuita hasta el miércoles 22 de octubre en horario de 11.00 a 20.00 horas.