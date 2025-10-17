Urbanismo inicia el proceso para vender a La Perla Food una nave en Rabanales 21 para su proyecto de expansión

El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba aprobará la semana que viene el proceso para vender una parcela municipal ubicada en Rabanales 21 y donde tiene previsto instalarse la empresa de comida preparada La Perla Food. En este caso, lo que hará Urbanismo es aprobar la enajenación de la parcela, de 2.688 metros cuadrados, y que tiene un precio de algo más de 365.000 con impuestos. Se abre un procedimiento para que se presenten ofertas, tal y como marca la norma, aunque el objetivo es que allí se instale La Perla Food, que prevé invertir hasta nueve millones de euros dentro de sus planes de expansión.

El Ayuntamiento, en concreto la junta de gobierno local, ya declaró el proyecto como de interés general para la ciudad, lo que supone una agilización de todos los trámites administrativos que llevan estos procesos. Según explicó el CEO de La Perla Food, el objetivo es levantar en Rabanales 21 un nuevo centro de producción de más de 10.000 metros cuadrados, algo que supondrá doblar plantilla, que pasará de algo más de medio centenar de trabajadores, a más de 110.

Historia de la empresa

La Perla nació a finales de los años noventa del siglo pasado y ha ido creciendo dentro del mercado y la industria agroalimentaria. En cuanto a su actividad principal, esta empresa cordobesa se dedica a preparar cocina precocinada y de cuarta y quinta gama, que distribuye tanto en supermercados, como en restaurantes, y también en hospitales, colegios o centros penitenciarios, entre otros. La misión de La Perla, indicó en su momento el CEO de la compañía, es "ser una empresa relevante para el mundo del plato preparado desde Córdoba", algo que ya están consiguiendo, pues trabajan fuera de España y, por ahora, tienen naves de distribución en Sevilla y Málaga.