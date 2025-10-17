Urbanismo dará vía libre a la apertura de la segunda puerta de Caballerizas Reales

El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba tiene previsto aprobar la semana que viene la modificación, de manera definitiva, de la ficha urbanística que permitirá abrir una segunda puerta de acceso a Caballerizas Reales. El asunto lleva varios años ya en la GMU, aunque se agilizó cuando se recuperó la entrada natural al Alcázar de los Reyes Cristianos desde la Ribera. Esta segunda puerta, cabe recordar, se encuentra al lado de la que hasta hace un par de años era la vía de acceso al Alcázar (aunque realmente era una entrada para el servicio y no era accesible).

La ficha urbanística cuya modificación recibirá luz verde la semana que viene permitirá abrir una segunda puerta a Caballerizas, que no anulará la actual, junto al arco. En este caso, la nueva puerta se ubicará a la derecha de de la antigua entrada del Alcázar y recuperará un acceso histórico al inmueble fundado por Felipe II en 1572 conocido como el portillo de Caballerizas. El objetivo que planteó en su día Córdoba Ecuestre, que gestiona el recinto y está a la espera de que el Ayuntamiento se lo ceda, es dedicar uno de los accesos a quienes vayan a ver el espectáculo de los caballos y el otro a quienes vayan a visitar la parte museística.

Los cambios en Caballerizas

El nuevo acceso al recinto de Caballerizas camina en paralelo al proyecto de remodelación que Córdoba Ecuestre prevé hacer en el monumento. La entidad que gestiona el espacio presentó a finales del año pasado sus intenciones con el edificio, que pasan por remodelar toda la Huerta de Caballerizas, hacer rehabilitaciones en varias partes del monumento y levantar el Centro Internacional del Caballo.

A su vez, el Ayuntamiento también tiene pendiente hacer una sala museística en Caballerizas adaptando los pabellones este y norte, una iniciativa que ya ha recibido el visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio.